Pentru început, cei 19 Tik Tokeri aleși au fost împărțiti în grupe și au intrat în studio alături de un producător care urma să le arate fiecare melodie. Înainte de a asculta cele 11 piese, au primit scurte chestionare care să îi ajute să ia o decizie obiectivă. După o zi întreagă de audiții și emoții, Matteo a aflat care este piesa cea mai votată și nu numai. Răspunsurile Tik Tokerilor l-au făcut pe arist să își lanseze cele mai votate patru piese.

„Pentru că Tik Tok-ul este o aplicație care mi-a atras atenția încă de la început, am decis să fac împreună cu ei (Tik Tok România) unică în România. De asta am adunat influenceri din platformă cu care să aleg următorul mei single, pornind de la faptul că multe piesa s-au viralizat în urma challenge-urilor făcute de ei, printre care Panama și Alo. Trebuie să recunosc că am avut mari emoții până să văd piesa aleasă, am avut emoții de parcă am asistat la a doua naștere. Am încercat să nu influențez alegerea lor și de asta nu i-am însoțit în studioul în care ascultau piesele și i-am lăsat pe mâna lui John, producătorul meu”, a declarat Matteo.

