Maurice Munteanu a comentat ținutele purtate de Gina Pistol și Smiley în ziua cea mare. Criticul de modă spune că cei doi s-au îmbrăcat frmos și că au arătat cât se poate de ”civilizat”.

În ceea ce privește rochia purtată de vedetă, aceasta a fost către o zonă ”romantică” și i s-a potrivit de minune.

„Sunt drăguțe, arată civilizat. Rochia e într-o zonă romantică, o abordare boho chic, i se potrivește Ginei.

Îmi place că nu e încoțopenită, că nu e prea montată, mi se pare relaxată. Amândoi au o abordare relaxată, fresh, sunt mișto”, a spus criticul de modă, pentru cancan.ro.

Tatăl Ginei Pistol a fost prezent a nunta fiicei sale

După nunta care a avut loc în weekend s-a speculat că Gina Pistol ar fi început să plângă de emoții în ziua cea mare când și-a văzut tatăl. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” povestea la un moment dat că a avut o relație tensionată cu acesta. S-a scris că soția lui Smiley nu se aștepta să își vadă părintele acolo, deși îl invitase cu mult timp înainte.

Pe rețelele de socializare, Gina Pistol a dorit să facă mai multe precizări despre căsătorie, printre care și despre zvonul legat de tatăl ei.

Emil Pistol a venit să își vadă fata îmbrăcată în rochie de mireasă și totul a decurs normal. Prezentatoarea spune că a plâns la cununia religioasă, pentru că slujba a fost una extrem de emoționantă.

„Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un DA cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus clar și răspicat, am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă, unde într-adevăr am plâns. (…)

Nu am plâns că a venit tata. Pe tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă, și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele… Vai, tata, fiica mea!

NU a fost așa. Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez, dar nu îmi place… Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi”, a spus Gina Pistol.

