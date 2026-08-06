Actriță, antreprenoare, ducesă și mamă, Meghan Markle a împlinit pe 4 august 45 de ani. De-a lungul timpului, fosta vedetă din serialul „Suits” a trecut prin numeroase etape complicate, reușind să se reinventeze după fiecare val de critici din presă, conform oggi.it.

Istoria sa în lumina reflectoarelor a luat o nouă amploare în 2016, anul în care l-a cunoscut pe prințul Harry la Londra prin intermediul unui prieten comun. Relația a evoluat rapid, amândoi realizând încă din primele săptămâni că legătura lor este una profundă și că trebuie protejată pe cât posibil.

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La sfârșitul lunii octombrie a aceluiași an, publicațiile internaționale au dezvăluit legătura dintre fiul cel mic al regelui Charles și actrița americancă. Confirmarea venită de la Palatul Kensington a schimbat definitiv dinamica vieții sale, Meghan devenind ținta unei campanii agresive din partea tabloidelor.

În mai 2018, cei doi s-au căsătorit la Castelul Windsor și au primit titlurile de duce și ducesă de Sussex. Tensiunile continue și presiunea publică au dus însă la decizia din 2020 de a renunța la îndatoririle regale. Cuplul s-a mutat inițial în Canada, stabilindu-se ulterior în Statele Unite ale Americii, alături de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

În California, Meghan Markle s-a axat pe proiecte de antreprenoriat și producție media, lansând brandul personal „As Ever” și colaborând cu platforme globale de streaming. Reorganizarea vieții departe de Londra i-a oferit mediul necesar pentru a depăși episoadele severe de depresie despre care prințul Harry a vorbit deschis.

Aniversarea celor 45 de ani a fost marcată într-un cadru privat, alături de soț, copii și mama sa, Doria Ragland. Deși canalele oficiale de comunicare cu Palatul Buckingham rămân limitate, o deplasare recentă în Europa și întâlnirea privată cu regele Charles la Highgrove mențin deschisă posibilitatea unei reconcilieri în cadrul familiei regale.

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