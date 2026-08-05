Inițial, obiectele au fost observate pe plajele din regiunea Veneto, însă în ultima perioadă acestea au fost identificate și mai la sud, pe plajele din Molfetta, localitate situată lângă Bari, în regiunea Puglia.

Originea obiectelor: Tehnologia din spatele stațiilor de epurare

Natura acestor deșeuri a fost elucidată de specialiștii asociațiilor „Plastic Free Italia” și „Archeoplastica”, organizații implicate activ în combaterea poluării mărilo și oceanelor. Potrivit acestora, discurile negre reprezintă suporturi pentru biofilm, adică elemente filtrante utilizate în stațiile de epurare a apelor uzate. Rolul lor este de a oferi o suprafață optimă pe care să se dezvolte culturile de bacterii responsabile cu descompunerea și neutralizarea substanțelor organice poluante.

Ipoteza că aceste piese provin dintr-un accident tehnologic al unui sistem de tratare a apei este susținută și de alte deșeuri colectate în aceleași zone. Alături de discurile negre, pe plaje au fost descoperite bucăți de țevi ondulate și diverse învelișuri din plastic, specifice echipamentelor folosite în astfel de facilități industriale.

Anchetă fără rezultat după mai bine de un an

Deși rolul tehnic al obiectelor este cunoscut, sursa exactă a deversării rămâne necunoscută. Având în vedere primele locații în care au apărut discurile, cercetătorii bănuiesc că acestea au fost purtate spre Marea Adriatică de râul Adige, care se revarsă în nordul țării, deasupra deltei fluviului Po.

Pe baza acestui traseu, se presupune că stația de epurare de la care au scăpat elementele din plastic se află undeva în bazinul hidrografic al râului Adige, în regiunile Trentino-Alto Adige sau Veneto.

Problema face în prezent obiectul unor cercetări științifice și a fost raportată forțelor de ordine italiene. Cu toate acestea, în ciuda timpului scurs de la primele descoperiri și a investigațiilor derulate, punctul exact în care discurile au fost dispersate în mediu nu a putut fi identificat.