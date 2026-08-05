Situația a ieșit la iveală după ce mai mulți clienți ai agenției au primit mesaje scurte pe telefon prin care erau anunțați că cursele charter programate spre Burgas nu vor mai avea loc.

Înștiințați prin SMS cu o zi înainte de plecare: „Nu vă duceți la aeroport”

Unul dintre cei afectați este Nikolay, un cetățean de origine bulgară stabilit de zeci de ani în Ungaria. Acesta cumpărase încă din luna ianuarie un pachet turistic complet pentru trei persoane în stațiunea Sunny Beach, care includea bilete de avion dus-întors, transferuri, o taxă suplimentară de combustibil de 120 de euro și 14 nopți de cazare în regim all-inclusive. Valoarea totală a pachetului a fost de 3.540 de euro.

Pe 1 august, cu doar o zi înainte de data programată pentru zborul din Budapesta către Burgas, bărbatul a primit un SMS scurt din partea touroperatorului: „Vă rugăm să nu vă duceți la aeroport, din păcate suntem nevoiți să vă anulăm călătoria”.

O altă cursă charter, programată să decoleze ulterior din orașul Debrecen către aceeași destinație din Bulgaria, a fost de asemenea anulată.

După recepționarea mesajului, orice încercare a clienților de a contacta agenția a fost inutilă. Telefoanele companiei au fost închise, iar a doua zi clienții au primit un e-mail rece în care touroperatorul anunța oficial că refuză să mai presteze serviciile contractate și că nu va mai răspunde la apeluri telefonice.

Cazări retrase și întoarcerea cu autocarul prin Serbia

Dimensiunea problemei s-a dovedit a fi mult mai mare. Pe lângă anularea curselor aeriene, mai mulți turiști care au luat legătura direct cu unitățile de cazare din Bulgaria au aflat că rezervările lor figurau deja ca fiind retrase sau anulate.

Turiștii maghiari care își încheiaseră deja vacanța și așteptau zborul de întoarcere din Burgas au fost anunțați că nu mai pot zburat și au fost urcați în autocare pentru a fi transportați terestru către Budapesta și Debrecen.

Această schimbare de ultim moment a creat îngrijorări suplimentare. Traseul rutier a impus tranzitarea Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene. Având în vedere că pasagerii planificaseră o călătorie pe cale aeriană între două state membre UE, mulți dintre ei aveau asupra lor doar cărțile naționale de identitate, nu și pașapoartele, întâmpinând momente de incertitudine la trecerea frontierelor.

Mobilizare pe rețelele de socializare și istoricul touroperatorului

Clienții afectați s-au mobilizat rapid în mediul online și au creat un grup dedicat pe platforma Facebook, care a strâns peste 660 de membri în doar câteva zile. Oamenii își împărtășesc experiențele, încearcă să afle stadiul rezervărilor și caută căi legale pentru recuperarea prejudiciilor.

Compania responsabilă, Robinson Tours EOOD, este înregistrată în Sofia și este deținută de un cetățean maghiar. Firma comercializa pachete turistice destinate pieței din Ungaria, având ca principală destinație litoralul Mării Negre din Bulgaria.

Nu este pentru prima dată când brandul se confruntă cu probleme financiare majore. În anul 2020, o entitate înregistrată în Ungaria sub același nume și-a sistat activitatea din cauza restricțiilor de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19, lăsând procesul de despăgubire în seama societăților de asigurări.

Ulterior, firma a revenit pe piață, vânzând pachete de vacanță pentru sezonul estival actual. Casele de avocatură și autoritățile din domeniul protecției consumatorilor au fost deja sesizate de turiștii păgubiți.