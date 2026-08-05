Mecanismul folosit de escroci a fost conceput pentru a specula bugetele reduse ale oamenilor. Ofertele promovate agresiv pe internet ademeneau turiștii cu prețuri neobișnuit de mici pentru spații de cazare moderne.

Atrași de tarifele scăzute, mulți dintre vacanțieri au decis chiar să își prelungească sejurul preconizat, fără să știe că își trimit economiile directe în conturile unei rețele de infractori.

Prețuri momeală și convorbiri amabile la telefon

Spre deosebire de practicile obișnuite din domeniul hotelier, unde se solicită un avans de 30%, suspecții le cereau victimelor un depozit de 50% din suma totală. De asemenea, la telefon, presupușii administratori ai complexului erau extrem de amabili, atenți și le ofereau turiștilor sfaturi detaliate despre atracțiile din zonă, risipindu-le orice urmă de suspiciune.

Mărturiile adunate de anchetatori conturează dramele prin care au trecut oamenii ajunși la destinație cu bagajele. Printre victime se numără Anton, un bărbat ucrainean stabilit de câțiva ani la Nürnberg, Germania, care a călătorit cu trenul spre Italia alături de soție și cei doi copii mici.

Familia economisise bani pentru câteva zile de liniște, însă la adresa din Cesenatico a fost întâmpinată de o locatară a blocului respectiv. Femeia, obișnuită deja cu valurile de turiști derutați, i-a anunțat direct că au fost păcăliți și că complexul nu există. În acel moment, copleșiți de căldură și de vestea primită, copiii au izbucnit în plâns pe trotuar.

O altă victimă, Stella, sosită din Bologna împreună cu familia sa, a mărturisit că a achitat un avans de 800 de euro prin PostePay pentru un sejur de 20 de zile. Deși tariful i s-a părut inițial suspect de mic, disponibilitatea și amabilitatea celor de la capătul firului au convins-o că totul este în regulă.

Solidaritate pe Riviera Romagnola

În fața acestui val fără precedent de plângeri, comunitatea locală și primăria din Cesenatico s-au mobilizat rapid pentru a le oferi adăpost celor lăsați pe drumuri. Primarul Matteo Gozzoli a subliniat că regiunea Romagna rămâne o zonă primitoare și că biroul de turism local lucrează neîncetat pentru a reloca familiile afectate în alte spații de cazare, la prețuri reduse sau chiar gratuit.

De pildă, proprietarul unui camping local a oferit cazare gratuită în bungalow-uri pentru mai multe familii afectate, dorind să le ofere o altă șansă de a se bucura de vacanță.

Carabinierii gestionează deja peste o sută de denunțuri oficiale. Primele date din anchetă arată că banii au fost virați în conturi asociate unor carduri preplătite activate cu documente false, unul dintre conturi fiind înregistrat pe numele fictiv „Teologus Siderius”.

Faptul că la apelurile telefonice răspundeau atât bărbați, cât și femei atente și amabile le confirmă anchetatorilor ipoteza că în spatele escrocheriei se află o rețea infracțională bine structurată.