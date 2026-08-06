Creșterea spectaculoasă a numărului de decolări de urgență vine ca reacție directă la o multiplicare a zborurilor militare rusești neidentificate, desfășurate în imediata apropiere a spațiului aerian aliat.

Creștere de peste 250% a decolărilor de urgență „Alpha”

Datele analizate de structurile militare aliate arată o schimbare clară de ritm în tacticile de tatonare folosite de aviația militară a Moscovei.

Dacă se compară datele din iulie 2025 cu cele din iulie 2026, numărul misiunilor de tip „Alpha scramble” — decolări de alertă ale avioanelor de vânătoare pentru interceptarea unor ținte aeriene neidentificate — a înregistrat o creștere de peste 250% de-a lungul întregului flanc estic.

Piloții ruși aplică o tactică deliberată ce pune în pericol siguranța aeriană: zboară în mod repetat în apropierea frontierelor NATO fără a transmite un plan de zbor oficial și având sistemele transponder oprite, făcând imposibilă identificarea lor de către controlorii de trafic civil.

Motivul pentru care avioanele noastre au fost ridicate atât de des este că aeronavele militare rusești au zburat fără plan de zbor și fără semnal de transponder, lăsând avioanelor de vânătoare sarcină să le lanseze, să le intercepteze și să le identifice în aer, au explicat reprezentanții NATO.

Incidentul din Marea Baltică și aeronava spion Il-20

Unul dintre cele mai recente exemple ale acestui joc periculoasă pe cer a avut loc pe 31 iulie, când Forțele Aeriene Poloneze au ridicat de urgență avioane de vânătoare pentru a intercepta o aeronava de recunoaștere rusă Iliușin Il-20.

Aceasta funcționa deasupra apelor internaționale din Marea Baltică fără plan de zbor și cu aparatura de identificare oprită. Deși spațiul aerian polonez nu a fost încălcat, intervenția rapidă a fost necesară pentru escortarea aeronavei.

Modelul Il-20, derivat din vechiul avion de transport sovietic Il-18, este o platformă avansată de război electronic și de culegere de informații.

Aeronava este echipată cu sisteme radar performante și senzori de interceptare a semnalelor radio (SIGINT), fiind utilizată de armata rusă pentru a mapa infrastructura militară, pozițiile sistemelor antiaeriene și rețelele de comunicații ale țărilor din NATO.

Autoritățile de la Varșovia au calificat aceste manevre drept provocări deschise menite să testeze timpul de reacție al apărării antiaeriene poloneze.

Reacții similare și semnalări privind zboruri suspecte au fost raportate pe parcursul acestei veri de majoritatea națiunilor riverane Mării Baltice.

Mesajul Alianței: „Fiecare interceptare arată că suntem în alertă”

În ciuda frecvenței crescute a acestor incidente, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice dau asigurări că mecanismele de monitorizare și reacție rapidă funcționează fără cusur.

Misiunile de poliție aeriană pe flancul estic au fost consolidate în mod constant, iar prezența avioanelor de vânătoare aliate garantează integritatea spațiului aerian al tuturor statelor membre.

„Fiecare interceptare dovedește că suntem în alertă și că spațiul aerian NATO este deplin protejat”, au transmis oficialii Alianței.

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