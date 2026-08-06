GLS România, peste Castelul Bran la numărul de recenzii

GLS România (Sibiu) are 123.559 de recenzii, potrivit Barometrului Reputației Online 2026, realizat pe baza analizei a peste 43 de milioane de evaluări.

Prin comparație, Castelul Bran are 111.324 de recenzii, în timp ce restaurantul Caru’ cu Bere a strâns 94.315 de evaluări.

Datele fac parte dintr-o analiză amplă realizată de RecenziiClienti.ro, care a inclus 725.668 de profiluri Google Business și 43.159.123 de recenzii publice, colectate în perioada 1 ianuarie – 20 iulie 2026.

Clasamentul celor mai recenzate profiluri Google Business din România aduce o surpriză. Pe primul loc se află GLS România, cu 123.559 de recenzii și o medie de 4,8 stele.

Compania de curierat este urmată de unele dintre cele mai cunoscute obiective și locații din România:

  1. GLS România – 123.559 de recenzii, rating 4,8;
  2. Castelul Bran – 111.324 de recenzii, rating 4,3;
  3. Caru’ cu Bere – 94.315 recenzii, rating 4,6;
  4. Castelul Peleș – 74.931 de recenzii, rating 4,7;
  5. Parcul „Regele Mihai I” – 65.815 recenzii, rating 4,6;
  6. AFI Cotroceni – 63.077 recenzii, rating 4,5;
  7. Restaurant Hanu’ lui Manuc – 59.016 recenzii, rating 4,7;
  8. ParkLake Mall – 55.540 recenzii, rating 4,6;
  9. Castelul Corvinilor – 50.512 recenzii, rating 4,6;
  10. Therme București – 46.029 recenzii, rating 4,4.

Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât în top se află numeroase obiective turistice, restaurante, parcuri și centre comerciale, locuri asociate în mod obișnuit cu experiențe despre care oamenii lasă recenzii.

Studiul arată că serviciile de curierat generează un volum foarte mare de feedback public, iar profilul GLS România a depășit, la numărul de recenzii, chiar și unele dintre cele mai vizitate obiective turistice din țară.

O companie de curierat din România are mai multe recenzii pe Google decât Castelul Bran
Castelul Bran depășit de GLS România la numărul de recenzii Google Sursa Foto: Recenziiclienti.ro

Una din trei afaceri nu are nicio recenzie pe Google

În timp ce câteva sute de profiluri au strâns zeci de mii de evaluări, o parte foarte mare a afacerilor din România are o prezență online mult mai redusă.

Din cele 725.668 de profiluri analizate, 231.086, adică 31,8%, nu aveau nicio recenzie.

În total, aproape 69% dintre profiluri aveau cel mult zece recenzii sau nu aveau deloc.

Barometrul arată și că doar 242 de profiluri din întreaga bază de date au trecut de pragul de 10.000 de recenzii.

„Asistăm la un paradox digital: consumatorii români sunt extrem de activi în a lăsa recenzii, dar peste 230.000 de afaceri din România sunt complet invizibile online, având zero evaluări. Companiile pierd clienți zilnic pur și simplu pentru că nu își revendică pagina pe Google”, declară Sabina Nistor, Reprezentant Recenzii Clienti.

Bucureștiul adună aproape un sfert din toate recenziile

Capitala domină detașat clasamentul după volumul de feedback online.

Bucureștiul are 10.449.526 de recenzii, reprezentând aproximativ 24,2% din totalul analizat la nivel național. 

Pe următoarele locuri se află Cluj-Napoca, cu 1.799.983 de recenzii, Brașov, cu 1.692.733, Constanța, cu 1.436.249, și Iași, cu 1.393.460.

În ceea ce privește nota medie, însă, Bucureștiul nu conduce clasamentul marilor orașe. Sibiul are cea mai mare medie, 4,507, urmat de Oradea, Cluj-Napoca și Brașov.

Restaurantele generează cele mai multe recenzii

Restaurantele reprezintă categoria care strânge cel mai mare volum de feedback în Google Business.

În total, restaurantele au acumulat 5.196.700 de recenzii, fiind urmate de supermarketuri, cu 2.612.398, și hoteluri, cu 2.040.692.

Pe de altă parte, atunci când vine vorba despre ratingul mediu, clasamentul arată complet diferit.

Oficiile poștale au cea mai mică notă medie, de 2,47 din 5, urmate de serviciile de expediere, cu 2,57, și serviciile de expediere și poștă, cu 2,69.

La polul opus se află restaurantele cu fructe de mare și parcurile tematice, cu o medie de 4,48 din 5.

Diferența dintre cele mai bine și cele mai slab evaluate categorii este astfel de aproape două stele.

Analiza celor peste 43 de milioane de recenzii conturează o imagine puternic polarizată a mediului de afaceri din România.

Pe de o parte, există profiluri care adună zeci sau chiar sute de mii de evaluări. Pe de altă parte, sute de mii de afaceri nu au nicio recenzie sau au doar câteva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
GSP.RO
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
GSP.RO
Tragedie! Fotbalistul a murit pe loc, după ce a fost lovit de fulger
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Adevarul.ro
Locurile interzise de pe țărmul Dunării, dispărute sub ape. „Grănicerii au ordin să împuște pe oricine se apropie de maluri”
Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”
Fanatik.ro
Edi Iordănescu pariază pe noul transfer-bombă al Rapidului: „Va fi cel mai bun din România!”
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
ObservatorNews.ro
Satul unde temperaturile pot coborî până la 0°C în august, în timp ce restul Spaniei se topește la 40°C
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
Mediafax.ro
„Slujba mea este plictisitoare”. Politician dat de gol de un mesaj trimis în timpul ședinței
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Redactia.ro
Ce să nu arunci SUB NICI O FORMA din casă astăzi, de Schimbarea la Față . Se spune ca ....
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani
KanalD.ro
Viorel Sibiceanu, patronul celebrilor mici de la Dedulești, a încetat din viață la 70 de ani

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Jucătorul de la CFR Cluj dorit de Pancu la Rapid a notificat clubul. Poate ajunge gratis în Giulești! Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul de la CFR Cluj dorit de Pancu la Rapid a notificat clubul. Poate ajunge gratis în Giulești! Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei