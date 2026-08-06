Operațiuni la Bala: soluții temporare

„Nivelul Dunării a scăzut, de ieri până astăzi, cu 2 centimetri. Dacă nu luăm în considerare operațiunile de instalare a barjelor pe Dunăre, prognoza noastră indică oprirea reactorului 2 în cinci-șase zile”, a declarat Urjan joi, pentru televiziunea Digi24.

Pentru a prelungi funcționarea reactorului, echipele au realizat operațiuni de dragare și derocare a stâncii în zona Bala, la aproximativ 60 de kilometri de Cernavodă.

Aceste intervenții au oferit Unității 2 încă trei-patru zile de operare. „Operațiunile de la Bala ne-au surprins plăcut. Am câștigat trei-patru zile de funcționare suplimentară. Astăzi (n.red. – joi) se desfășoară o a treia operațiune, instalarea barjelor, care ar putea prelungi funcționarea cu încă două-trei zile”, a explicat Urjan. Totuși, efectele acțiunilor de la Bala se manifestă cu o întârziere de 24 de ore, din cauza vitezei de deplasare a apei pe Dunăre.

În contextul secetei severe, directorul a subliniat că nivelul Dunării continuă să scadă, iar prognoza de ploi din amonte, în Germania și Austria, nu oferă soluții imediate. „Vorbim de doi-trei kilometri pe oră, deci efectele ploilor din amonte ar ajunge la noi abia peste săptămâni. Dacă prognoza este pozitivă, chiar dacă oprim reactorul, avem șansa să-l repornim și să funcționăm pe termen lung”, a declarat Urjan.

Situația este analizată zilnic la nivel guvernamental, cu implicarea Ministerului Energiei, Transporturilor și Apărării. Urjan a precizat că planul principal vizează succesul operațiunilor de instalare a barjelor, acestea fiind esențiale pentru prelungirea funcționării reactorului 2. „Planurile noastre includ dragarea, derocarea stâncii și instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare momentan”, a explicat directorul.

Repornirea reactorului depinde de nivelul Dunării

Potrivit lui Urjan, oprirea Unității 2 nu ar crea probleme tehnice majore, dacă debitul Dunării revine la valorile necesare. „Repornirea unei unități nucleare, conform procedurilor noastre, nu este o problemă. În 24-48 de ore, putem sincroniza din nou reactorul în sistem”, a precizat acesta.

Situația critică de la Cernavodă subliniază importanța gestionării resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice, care continuă să afecteze nivelul Dunării.

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