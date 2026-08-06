După ce trupa Azur a făcut senzație în trecut cu melodii precum „Se mărită Mona mea” și „Pe nisipul de la mare”, Nelu Vlad a reușit să cucerească topurile muzicale și în ultimii ani, alături de Andrei Bănuță, cu piesa „Suflet de bagabont”, dar a fost readus în fața publicului și de Smiley și Damian & Brothers, care au refăcut „În stație la Lizeanu (Domnișoară, domnișoară)”.

După mulți ani de carieră, Nelu Vlad, solistul trupei Azur, s-a gândit să se mute în stațiunea Băile Tușnad, astfel că în timpul pandemiei de COVID-19 și-a achiziționat acolo un teren. Doar că între timp, planul pare că s-a schimbat, astfel că artistul a anunțat că renunță la acest vis.

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„Acum câțiva ani eram foarte mândru că am achiziționat acest teren, de pe strada Gării, cu o suprafață de 350 de metri pătrați, teren pe care momentan doresc să îl înstrăinez. Timpul nu îmi mai permite să-mi construiesc o casă de vacanță, pe care mi-am dorit-o. Terenul are toate utilitățile: gaze, curent și canalizare! Și este în apropierea Oltului, unde puteți să pescuiți și să vă relaxați. Aici sunt și foarte multe obiective turistice. Pentru cine dorește, Tușnadul este un loc pentru relaxare, pentru o viață tihnită”, a fost mesajul pe care Nelu Vlad l-a făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

Solistul trupei Azur a fost contactat de jurnaliștii de la Click, dezvăluind că dorește să vândă terenul din Băile Tușnad cu 15.000 de euro, exact suma pe care a plătit-o și el în urmă cu doar câțiva ani.

„Acest teren îl vând cu 15.000 de euro. Cu tot atât l-am și cumpărat în pandemie. Nu mai am timp să mă ocup, să construiesc o căsuță cum visam. Sunt mereu pe drumuri, în turnee… Dar, pentru cineva care dorește să aibă un loc liniștit, în caz de probleme, e perfect. Nu vedeți ce este în țara asta?

Acum mă aflu la Lacul Sf. Ana, mă plimb la aer curat. Mă simt bine, mă feresc de soare. Îi anunț pe această cale pe fanii noștri că avem multe evenimente în curând. Vom cânta în Portul Mangalia, mai avem spectacole și în Constanța… Iar în toamnă pornim în al doilea turneu prin țară, în 11 orașe, pe la case de cultură, vor fi spectacole cu public”, a afirmat Nelu Vlad.

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