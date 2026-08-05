Dialog halucinant la peste 2.000 de metri altitudine

Totul s-a petrecut sub privirile altor drumeți. În momentul în care un bărbat care trecea prin zonă i-a atras atenția că gestul său este deplasat și că mediul înconjurător trebuie protejat, turistul nu doar că nu a oprit acțiunea, dar a oferit o replică sfidătoare.

Prins în fapt în timp ce își contura desenul, turistul a reacționat cu dezinvoltură când i s-a bătut obrazul: „Știi câte sunt aici? Este stâncă”.

Vizibil deranjat că cineva îndrăznește să îi întrerupă demersul, bărbatul a ridicat din umeri și și-a continuat „opera” ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, în momentul în care i s-a adus la cunoștință că imaginile vor fi transmise Poliției pentru identificare și sancționare, acesta a rămas nedumerit și a întrebat senin: „De ce?”.

În final, bărbatul și-a dus la capăt proiectul vandalistic: o inimă mare desenată cu spray pe piatră, în mijlocul căreia a scris numele „Anna”.

Salvamont Argeș: „Muntele nu are nevoie de semnătura noastră”

Reprezentanții Salvamont Argeș au publicat clipul video pe pagina lor oficială, însoțit de un mesaj ferm prin care condamnă acest tip de comportament și le cer turiștilor să ia atitudine atunci când asistă la astfel de distrugeri.

Salvatorii montani au explicat că nu este vorba despre „doar o stâncă”, ci despre un peisaj natural pe care mii de oameni vin să îl admire în forma sa nealterată. Ceea ce pentru un turist reprezintă un moft de câteva minute devine pentru munte o cicatrice care se șterge extrem de greu.

Reprezentanții instituției au subliniat că muntele are nevoie să fie lăsat curat pentru generațiile următoare și au făcut un apel la responsabilitate civică.

Imaginile au strâns într-un timp scurt sute de comentarii, majoritatea internauților cerând intervenția promptă a autorităților și aplicarea unor amenzi usturătoare pentru vandalism.

Iată câteva dintre cele mai virale reacții lăsate de utilizatori:

„Anna, ține-ți prostul acasă!”

„Caveman. Nu înțeleg nimic oamenii ăștia din respectul pentru natură.”

„Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj i-aș fi luat un spray și i-aș fi desenat inima aia pe faimoasa lui mașină, sub pretextul: «Este o mașină… e tablă… ce are?». La genul acesta de caractere cred cu tărie că mai bine nu se făcea drum până acolo.”

„Anna, eu spun să te mai gândești… de asemenea sper să fie singura ta alegere nașoală!”

Cazul urmează să fie analizat de autoritățile competente pentru identificarea persoanei din imagini și aplicarea sancțiunilor legale prevăzute pentru degradarea mediului natural.