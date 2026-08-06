La aproape o săptămână de când a adus pe lume cea de-a cincea fiică, Laura Cosoi a împărtășit noi detalii despre momentul în care a început travaliul. Prezentatoarea de la Antena Stars a povestit ce făcea soțul ei, Cosmin Curticăpean, în acele clipe și a dezvăluit gestul emoționant făcut de cele patru fiice ale sale înainte de nașterea micuței Nina.

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Ce făcea soțul Laurei Cosoi când a început travaliul

Laura Cosoi a dezvăluit că travaliul a început chiar acasă, într-un moment obișnuit, în timp ce soțul ei, Cosmin Curticăpean, monta un dulap în curte.

„Travaliul a început acasă. În curte, Cosmin monta un dulap, cu blues-ul curgând liniștit în fundal, iar eu îmi ascultam corpul. Între o contracție și alta, priveam în jur și mă gândeam cât de firesc poate începe ceva atât de extraordinar.

Dar cel mai mult m-au impresionat fetele. Fără să le chem, fără să le explic prea multe, au simțit. Rând pe rând, s-au lipit de mine. Mă îmbrățișau, mă mângâiau, mă priveau lung, ca și cum înțelegeau că se întâmplă ceva important. N-a fost nevoie de cuvinte. Parcă ne vorbeam altfel.

Și atunci m-am gândit că poate energia asta nu vine niciodată întâmplător. Există o forță a feminității pe care o descoperi cu adevărat doar în astfel de momente. O legătură care trece dincolo de vârstă, dincolo de experiență. De la cea mai mică dintre noi până la cea mai mare, parcă suntem unite de același fir invizibil. Ne recunoaștem una pe alta din priviri, din gesturi, din felul în care ne apropiem fără să știm de ce”, a scris Laura Cosoi pe Facebook.

Gestul celor patru fiice care a emoționat-o

Prezentatoarea spune că momentul care a impresionat-o cel mai mult a fost reacția celor patru fiice ale sale. Fără să li se explice ce urma să se întâmple, copiii s-au apropiat de mama lor, au îmbrățișat-o și au mângâiat-o, un gest pe care Laura Cosoi l-a descris drept o conexiune specială între femeile din familie.

Vedeta a mărturisit că aceste clipe i-au confirmat încă o dată legătura puternică pe care o are cu fiicele sale și bucuria de a-și vedea familia completă odată cu venirea pe lume a micuței Nina.

Laura Cosoi a vorbit și despre naștere

După ce a răspuns întrebărilor urmăritorilor de pe Instagram, Laura Cosoi a oferit și câteva detalii despre naștere. Întrebată dacă a apelat la anestezia epidurală, prezentatoarea a explicat că a ales această variantă, însă într-o doză care i-a permis să simtă contracțiile și să participe activ la naștere.

„Da, am avut. Dar o doză foarte bună care m-a ajutat să resimt durerea, contracțiile și, în același timp, să mă bucur de o naștere frumoasă (…) Practic, după ce a coborât bebelușul suficient, am născut la al treilea «push»”, a spus Laura Cosoi.

Recent, Laura Cosoi și Nina au fost externate și au ajuns acasă, unde au fost întâmpinate de cele patru surori mai mari cu desene și mesaje de bun-venit, pregătite special pentru noul membru al familiei.

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