Problema nu este că site-ul nu funcționează. Din contră, platforma este actualizată și poate fi accesată, spun reprezentanții instituției, însă imaginea de pe prima pagină a rămas asociată unei sărbători care a trecut de patru luni.

Situația a fost sesizată Casei de Pensii, iar reprezentanții instituției au explicat că imaginea urmează să fie schimbată.

Întrebați de Libertatea de ce mesajul de Paște este încă afișat pe site, reprezentanții Casei de Pensii au precizat că materialul urmează să fie înlocuit.

„Site-ul este actualizat la zi, iar imaginea urmează să fie schimbată cât de curând. Din păcate, a rămas imaginea cu Paște fericit. Este în lucru să fie schimbată, noi avem acum în lucru alte activități”, au precizat reprezentanții Casei de Pensii pentru Libertatea, în jurul orei 10.

De asemenea, instituția a dat asigurări că site-ul este funcțional, securizat și „la zi”.

Mesaj de Paște pe site-ul Casei de Pensii în plină vară Sursa foto: Captură ecran site CNPP.ro, 6 august 2026

„Imaginea va dispărea cât de curând.”, au mai spus reprezentanții CNPP.

La scurt timp după, imaginea cu „Paște fericit” a dispărut de pe site-ul Casei de Pensii.

La câteva minute după ce Libertatea a discutat cu CNPP, imaginea a fost schimbată Sursa foto: Captură ecran site CNPP.ro, 6 august 2026

Situația nu trebuie confundată cu o problemă tehnică a platformei. Site-ul Casei Naționale de Pensii Publice este accesibil, iar serviciile online sunt disponibile.

Problema este una de actualizare a conținutului vizual de pe pagina principală.

Practic, în timp ce calendarul a trecut de la Paște la vară și apoi spre sfârșitul sezonului estival, imaginea de întâmpinare a site-ului CNPP a rămas în urmă cu câteva luni.

Deși nu există probleme tehnice, persistența mesajului timp de câteva luni a ridicat semne de întrebare legate de modul în care este administrat conținutul public al uneia dintre cele mai importante instituții ale statului.

Recent, site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la indisponibilizarea sistemelor informatice ale instituției. ANCPI a descris incidentul drept cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

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