Mel Gibson, în reculegere la Muntele Athos: „Nu am simțit niciodată o legătură atât de profundă cu Dumnezeu”

Mel Gibson, recunoscut pentru profunzimea convingerilor sale religioase, petrece câteva zile în tăcere și rugăciune la Mănăstirea Hilandar, una dintre cele 20 de mănăstiri autonome de pe Muntele Athos. Lăcașul are o puternică moștenire sârbească și este frecventat de pelerini din toate colțurile lumii ortodoxe.

Mel Gibson, fotografiat și filmat pe Muntele Athos

Potrivit surselor din cadrul comunității monahale, artistul ar fi mărturisit că nu s-a simțit niciodată atât de aproape de Dumnezeu, precum în zilele petrecute în Grecia. „Nu am simțit niciodată o legătură atât de profundă cu Dumnezeu”, ar fi fost cuvintele folosite de Mel Gibson.

Mel Gibson nu este la prima experiență de acest fel. De-a lungul anilor, actorul a vorbit frecvent despre valorile sale creștine și despre influența profundă pe care religia o are asupra carierei și a vieții sale personale. Crescut într-un mediu catolic tradiționalist, actorul a fost de mic obișnuit cu slujbele în limba latină, ținute în capela privată a familiei sale din California.

Credința a fost, de altfel, motorul care l-a determinat să realizeze în anul 2004 filmul „Patimile lui Hristos”, o peliculă controversată, dar considerată de mulți drept una dintre cele mai puternice reprezentări cinematografice ale ultimelor zile din viața lui Iisus.

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Actorul și regizorul american pregătește un nou film

În prezent, Mel Gibson pregătește continuarea acestei povești biblice, un nou film intitulat „The Resurrection of Christ”, în care Jim Caviezel va reveni în rolul lui Iisus, precum în filmul „The Passion of the Christ”. Iar Maia Morgenstern va interpreta din nou rolul Maicii Domnului! Filmările acestei producții sunt programate să înceapă în toamnă, anunță News.ro.

Sosirea lui Mel Gibson la Hilandar a coincis cu sărbătoarea sârbă a Vidovdanului (sărbătoarea Sfântului Vitus), o dată cu rezonanță simbolică în ortodoxia balcanică. Artistul a petrecut această zi împreună cu obștea mănăstirii, participând la masa festivă și la slujba de priveghere de noapte.

Recomandări Coșmarul Elenei Udrea: ar putea petrece vara în pușcărie, deși instanța a decis ca poate fi eliberată. DNA a făcut recurs

Pentru Mel Gibson, această experiență pare să aibă și un rol de pregătire spirituală înainte de începerea filmărilor pentru „The Resurrection of Christ”, un proiect pe care îl consideră o continuare firească a parcursului său artistic și religios. Sursele apropiate regizorului susțin că el a ales Muntele Athos tocmai pentru liniștea, intensitatea spirituală și autenticitatea pe care le oferă acest spațiu.