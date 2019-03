„Au fost odată ca niciodată Cenuşăreasa, Albă-ca-Zăpada şi toate celelalte prinţese din basme, care s-au reunit pentru clubul lor de lectură când – oh, baby baby! – o zână rea le lasă pe genunchi ‘The Feminine Mystique’, provocându-le o revelaţie regală”, scrie pe site-ul cântăreţei Britney Spears.

Avanpremiera spectacolului ”Once Upon a One More Time” este programată pentru data de 29 octombrie, la Chicago. Melodiile lansate de Britney Spears, cunoscută în special pentru hitul ”Baby One More Time”, lansat în 1998, vor răsuna apoi în perioada 13 noiembrie – 1 decembrie pe Broadway, la New York.

„Sunt foarte fericită că va exista o comedie muzicală cu melodiile mele (…), a cărei acţiune se petrece într-o lume magică, populată de personaje care mi-au însoţit copilăria, pe care le ador şi le preţuiesc. Este un vis care devine realitate!”, a precizat cântăreaţa, acum în vârstă de 37 de ani, citată de Agerpres.

La începutul acestui an, Britney Spears anunța că renunţă la carieră. Află motivul pentru care celebra cântăreață a luat această decizie!

FOTO – Facebook.com/britneyspears

