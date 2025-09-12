Zilele trecute s-a aflat că bucătarul Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. În urmă cu câteva luni au circulat zvonuri că cei doi nu mai formează un cuplu, însă confirmarea a venit acum, când el și-ar fi refăcut deja viața amoroasă.

Doina Teodoru, „înconjurată de forțe vizibile și invizibile”

Atât Cătălin Scărlătescu, cât și Doina Teodoru au păstrat tăcerea despre separarea lor, nu au oferit declarații. În schimb, actrița a transmis un mesaj sugestiv, pe care îl vede zilnic pe ecranul telefonului ei. „Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, e mesajul ei, scris în engleză.

Rămâne de văzut ce a vrut să transmită actrița, cert e că pe Instagram ea apare în continuare ca iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Imagini cu cei doi împreună sunt în continuare publice, atât poze de la Anul Nou, cât și poze din diferitele lor vacanțe.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formau un cuplu de peste trei ani, iar anul trecut ei au vorbit de mai multe ori despre nuntă. Însă până la urmă relația lor se pare că a ajuns la final, chiar dacă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat acest lucru.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns. „Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cine e noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și-a petrecut toată vara alături de o altă femeie, pe care o cheamă Elena. Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu.

Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE