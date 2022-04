Un scandal public a avut loc în urmă cu ani de zile între Alex Velea și Iulia Albu. La vremea aceea, vedeta avea o rubrică la TV, analiza ținutele purtate de persoanele publice la diferite evenimente. S-a întâmplat să comenteze și o ținută purtată de cântăreț, însă nu i-a plăcut deloc, i-a dat notă mică.

Atunci, artistul a reacționat și a jignit-o public pe Iulia Albu. „Bătaie de joc cu găină la cap. Iulia Labu z******* fashionistă care o suge în batistă. Ai strâmbat o oglindă. Vezi că noaptea umblă poliția și te ia pe dubă, p******** mică! De multe ori ești mai urâtă decât prevede legea. Ai nota 1. Linge acadeaua! Să dai papaverină la găină, mare manelist.”, au fost cuvintele lui acum ani de zile.

După o perioadă, Alex Velea i-a cerut scuze Iuliei Albu pentru cuvintele adresate. În podcastul lui Radu Țibulcă a povestit despre acest conflict cu criticul de modă, a spus că s-a împăcat cu ea, și-a dat seama că a greșit, mai ales că ea are o fiică la care aceste declarații pot ajunge și o pot răni. Ei bine, Iulia Albu e de altă părere. Într-o postară publică făcută acum pe Facebook, vedeta îi transmite un mesaj dur cântărețului.

„Nu, Alex Velea, nu te-am numit cocalar. Nu Alex Velea, nu pentru că am un copil ar trebui să îți ceri scuze. Da, Alex Velea, îți place să bârfești și să vorbești urat despre oameni. Pentru că tu NU POȚI stă drept. Și asta nu se va schimba niciodată, indiferent dacă ai sau nu copii.

Eu stau cu capul sus în față fiicei mele care trebuie să știe că trăiește într-o lume frumoasă în care un bărbat nu poate face declarații care reduc femeia la un obiect sexual. O lume în care nu este Ok să comentezi fizicul unei persoane, o lume în care un bărbat NU POATE NICIODATĂ să UMILEASCĂ o femeie făcând-o “zdreanță” și trimițând-o “să lingă acadeaua”.”, a scris vedeta în mediul online.

Recomandări Date și fapte din biografia deputatei PSD Ana Maria Cătăuță, omul lui Geoană din Parlament

Ce a declarat recent Alex Velea despre conflictul cu Iulia Albu: „Nu îmi place să îmi bat joc de oameni, să râd de ei”

Cântărețul a declarat că i-a cerut iertare Iuliei Albu și totodată, el a mai dezvăluit recent că avea pregătită și o melodie dură pentru Iulia Albu, însă a decis să nu o mai lanseze.

„M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată. Am zis că poate citește fata ei ce am zis eu și deja aveam copii atunci. M-am gândit că nu am procedat bine și mi-am cerut scuze. Îi făcusem și o piesă. Un distrack. Era ceva rău! Nu am vrut să o mai scot și bine am făcut.

Nu-mi place să îmi bat joc de oameni, să râd de ei. Îmi place să bârfesc când sunt cu prietenii mei, dar nu îmi place în mediul public să jignesc, că poate pe unii chiar îi afectează. Îi văd că sunt afectați și mă întristează”, a spus Alex Velea. Citeşte întreaga ştire: Alex Velea, despre conflictul cu Iulia Albu: „Mi-am cerut scuze”. Ce spune despre Dana Budeanu

GSP.RO Omul care l-a „nenorocit” pe Bănel Nicoliță. „E regretul vieții mele!” Ce a pățit fostul fotbalist, dezvăluiri cutremurătoare

Playtech.ro Viktor Orban, mesaj HALUCINANT la adresa lui Volodimir Zelenski după câștigarea alegerilor parlamentare din Ungaria. Cum l-a numit premierul ungar pe liderul ucrainean

Observatornews.ro O fetiță de 13 ani, principalul suspect al dublei crime din Botoșani. O mamă și fiica ei, imobilizată la pat, au fost ucise în casă

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2022. Săgetătorii trebuie să reziste presiunilor pe care le fac unii dintre parteneri în evaluările lor

Știrileprotv.ro Pensii 2022. Cât costă ca să îți cumperi 6 ani de vechime în muncă

Orangesport.ro Au fost publicate datele comandantului rus vinovat de genocidul din Bucea. Fraţii Kliciko, îngroziţi după ce au vizitat oraşul: ”Durere şi iar durere”

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde