„Am și eu o întrebare, pentru un prieten… gen există, cu adevărat, o poliție a online-ului? Zilnic, persoanele publice sunt abuzate verbal. Zilnic. Toate! Ironizate, înjurate, batjocorite, uneori și amenințate. Ar trebui să stăm pe la poliție cu plângeri, nonstop. Există lege pentru asta? Real vorbind?

Există cineva care să monitorizeze toate aceste derapaje?! Noi, ca persoane publice, nu putem spune nimic. Imediat suntem banați. Ni se pot suspenda conturile la cea mai mică exprimare greșită. În schimb, suntem obligați să «primim» gunoi zilnic, fără ca acesta să aibă repercusiuni asupra celor care îl aruncă.

De ce are voie toată lumea să își facă conturi? De ce au voie toți să activeze, fără să fie testați psihologic înainte?! Pentru că abuzurile nu sunt referitoare la MESERIA NOASTRĂ. Suntem abuzați pentru felul în care ARĂTĂM, TRĂIM, IUBIM, NE ÎMBRĂCĂM, MÂNCĂM…

«EȘTI PERSOANĂ PUBLICĂ, ÎȚI ASUMI» FALS! Când am muncit ani de zile să putem să ne facem MESERIA ONORABIL. Când am renunțat la o mare parte a vieții noastre, ca să lăsăm ceva în urma noastră, pentru oameni. Nu am semnat un contract în care scria: acceptăm să fim luați la perpulis de toți cei care simt nevoia să arunce cu rahat!

NU DOAR PERSOANELE PUBLICE SUNT ABUZATE! Sunt abuzați toți cei care au conturi, pentru că toți cei care activează pe online pot abuza!”, a scris Adda în mediul online.

