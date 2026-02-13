Mihai Leu a încetat din viață la 56 de ani, iar ziua de 13 februarie s-a transformat dintr-un eveniment de mare sărbătoare într-o zi neagră pentru soția regretatului pugilist. Mihai și Anna Leu formau un cuplu de peste 30 de ani și au avut una dintre cele mai solide și frumoase relații.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„La mulți ani, AMORE! Mi-e dor de tine în feluri pe care nu le pot spune. De liniștea ta, de zâmbetul tău care îmi așeza sufletul. De felul în care mă țineai aproape și totul devenea sigur. Sper ca și acolo unde ești să zâmbești. Eu îți port zâmbetul în mine, în fiecare zi“, a scris Anna Leu, pe Facebook.

„E foarte greu, dar trebuie să mergem înainte, să fim tari. Asta și-ar fi dorit Mihai. Mi-e foarte dor de el și mie, și lui Marco, băiatul nostru, dar sunt sigură că Mihai nu ar vrea să ne vadă plângând, să fim triști. El ne-a învățat tot timpul să fim optimiști. Asta am învățat de la el”, a spus Anna Leu, la Spynews TV.

Mihai Leu, campion mondial la box și pilot de raliuri, a murit pe 1 iulie 2025, la 56 de ani, iar pe pagina de Facebook a marelui sportiv a fost postat un mesaj emoţionant, ultimul lăsat de acesta, în care le mulţumeşte soţiei Anna şi fiului Marco, celor din lumea boxului şi automobilismului, locuitorilor din Hunedoara, dar şi medicilor care l-au îngrijit în ultimii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE