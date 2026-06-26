Ce mesaj a transmis PNL după consultările de la Palatul Cotroceni

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis că nu îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, criticând lipsa unei viziuni clare din partea acestuia.

„Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva urgențele României”, a scris Siegfried Mureșan, vicepreședintele PNL, pe Facebook.

PNL subliniază că prioritățile României sunt implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului bugetar și atragerea de fonduri europene și investiții private.

„Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD?”, a adăugat Mureșan.

PNL afirmă că soluțiile propuse de partid sunt cele care pot răspunde nevoilor actuale ale țării.

„Trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, se mai arată în mesajul transmis de liberalul propus de PNL pentru funcția de prim-ministru.

Prima reacții a lui Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri seara, 26 iunie 2026, că România se confruntă din nou cu un blocaj politic, după ce negocierile dintre partidele fostei coaliţii de guvernare nu au avut rezultatul scontat.

„Marţi, PNL s-a angajat să sprijine un guvern minoritar PSD, dar până astăzi şi-a schimbat poziţia”, a declarat preşedintele, pe rețelele sociale.

Nicuşor Dan şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la impasul politic, subliniind importanţa dialogului constructiv între formaţiunile politice.

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis şeful statului pe Facebook.

Liderii partidelor și președintele s-au întâlnit vineri seara la Cotroceni

Pentru a debloca situaţia, preşedintele Nicuşor Dan a convocat vineri, la ora 18.00, o nouă serie de consultări la Palatul Cotroceni.

La întâlnire au fost prezenţi liderii principalelor formaţiuni politice: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) şi Varujan Pambuccian, reprezentând Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. Scopul discuţiilor a fost identificarea unei soluţii pentru formarea unui nou Executiv.

PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe Siegfried Mureșan

În acest context delicat, PNL, USR şi UDMR au anunţat că îl susţin pentru funcţia de premier pe europarlamentarul Siegfried Mureşan, o propunere care a atras criticile PSD.

Social-democraţii au acuzat cele trei formaţiuni că încearcă să saboteze procesul de formare a guvernului. Tensiunile dintre partide complică şi mai mult eforturile de a ajunge la un consens necesar pentru stabilitatea politică a ţării.

PSD a votat în unanimitate intrarea la guvernare cu Sorin Grindeanu premier

Partidul Social Democrat a decis să își asume guvernarea, cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, propus pentru funcția de prim-ministru. Informația a fost confirmată oficial de liderul PSD într-o conferință de presă organizată după întâlnire.

„Partidul Social-Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea răspunderii guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României”, a declarat Sorin Grindeanu, în timpul conferinței de presă de miercuri.

PSD vrea autonomie totală asupra programului de guvernare

Președintele PSD a subliniat că formațiunea sa dorește autonomie deplină asupra programului de guvernare. Prioritățile noului guvern ar urma să fie clar definite: relansarea economică și restabilirea încrederii cetățenilor în clasa politică.

„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor și atât. Obiectivul este simplu: relansare economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a mai precizat Grindeanu în cadrul conferinței de presă.

Acord politic cu formațiunile prooccidentale

Liderul PSD a anunțat, de asemenea, că partidul intenționează să încheie un acord politic cu partidele prooccidentale, pe teme de interes național. Potrivit acestuia, negocierile vor viza subiecte precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aderarea României la OCDE, programul SAFE și respectarea țintelor de deficit bugetar.

„PSD își poate asuma guvernarea în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni prooccidentale draftul unui acord politic. Vorbim despre lucruri generale, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE și respectarea țintelor de deficit, nu despre condiții impuse PSD”, a explicat Grindeanu.





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