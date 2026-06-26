Căutări disperate printre ruine după cutremure, în Venezuela

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la mai puțin de un minut distanță unul de celălalt. Numeroase clădiri au fost grav avariate, s-au prăbușit sau au rămas înclinate periculos.

Ministrul Sănătății, Carlos Alvarado, a anunțat că bilanțul victimelor a crescut la cel puțin 235 de morți, față de 188, cât fusese raportat inițial. În statul La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni, locuitorii au încercat cu disperare să salveze persoanele prinse sub dărâmături.

🇻🇪 When help didn't come, the people became the rescuers.



Armed with ropes and courage, Venezuelans are saving lives—together.



Humanity at its finest. ❤️#Venezuela #Earthquake #Rescue pic.twitter.com/jg0h1eZ2zE — Socrates (@NewsSportzz) June 25, 2026

„Avem nevoie de oameni, de militari, să vină să ne ajute să o scoatem de acolo”, a declarat Dani Rizo, în vârstă de 48 de ani, referindu-se la o fetiță care a strigat după ajutor ore întregi de sub ruine. La scurt timp după aceea, copila a murit, au relatat localnicii pentru AFP. Într-o altă zonă din La Guaira, trei persoane puteau fi auzite sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite. „Sunt încă în viață… Nu mai putem face nimic. Nu avem unelte. Nu avem cum să îi ajutăm”, a spus un locuitor, Antonio Bermudez.

Un medic de la Spitalul Domingo Luciani, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat că numeroși copii ajung la spital singuri, după ce au fost scoși de sub ruine. „Unii copii își spun numele, alții ajung cu brățări de identificare puse pe brațe”, a precizat acesta.

Rita Gomez, de 60 de ani, a ajuns în Caracas după ce a văzut pe rețelele sociale că blocul în care locuiește fiica sa s-a prăbușit și că aceasta nu răspundea la telefon. „Au sosit utilaje grele și există multă solidaritate din partea vecinilor. Ne încredem în Dumnezeu că o vor găsi în viață”, a declarat femeia pentru AFP.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

Ajutoare internaționale trimise din întreaga lume

Președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat că salvatori certificați de Organizația Națiunilor Unite vor participa la operațiunile de căutare a supraviețuitorilor.

Spania și Franța trimit zeci de specialiști, Germania a promis șase avioane militare de transport, iar Elveția mobilizează 80 de persoane, opt câini de salvare și 18 tone de echipamente.

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a alocat 2,5 milioane de dolari pentru sprijinirea operațiunilor de recuperare. Papa Leon al XIV-lea a trimis un ajutor de urgență în valoare de 100.000 de euro, a anunțat Vaticanul.

Statele Unite au anunțat desfășurarea a două nave militare, avioane de transport și elicoptere, precum și un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari. „Avem un răspuns guvernamental complet. Va fi amplu, rapid și eficient”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

Președintele Donald Trump a transmis că Statele Unite „vor fi alături de noii și marii lor prieteni”.

China a anunțat că este dispusă să ofere asistență în funcție de necesitățile autorităților venezuelene, iar Iranul și-a exprimat disponibilitatea de a participa la operațiunile de salvare.

Solidaritate în America Latină

Brazilia va trimite un spital de campanie, 36 de pompieri și specialiști în comunicații și salvare. Mexicul a anunțat desfășurarea unei echipe militare de salvatori și cadre medicale. „Mexicul este întotdeauna solidar și va rămâne întotdeauna solidar”, a scris președinta mexicană Claudia Sheinbaum pe platforma X.

Președintele statului El Salvador, Nayib Bukele, a pregătit 300 de salvatori, paramedici și 50 de tone de echipamente, medicamente și produse de bază. Chile, Columbia, Ecuador, Republica Dominicană, Argentina, Costa Rica și Uruguay au transmis, de asemenea, mesaje de solidaritate și au pregătit ajutoare.

ENTRE APLAUSOS SON RECIBIDOS LOS RESCATISTAS SALVADOREÑOS



El avión con la ayuda humanitaria enviada por el Presidente Nayib Bukele aterrizó a las 10:12 de la noche, hora local en la Base Aérea El Libertador, ubicada en Maracay, Venezuela.



La misión transporta equipo,… pic.twitter.com/oGyEJBzjUt — Soyapango Noticias (@soyanoticias) June 26, 2026

Columbia, care a resimțit și ea cutremurele, va trimite peste 60 de salvatori și 12 tone de ajutoare umanitare. „Columbia va ajuta întotdeauna Venezuela”, a scris președintele Gustavo Petro pe X.

Cel mai puternic cutremur din ultimii 126 de ani

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „profund întristat” de tragedie, iar coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, Tom Fletcher, a avertizat că reconstrucția va necesita „eforturi colective masive”. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de faptul că aeroportul internațional din La Guaira, grav avariat de seism, a fost închis.

Este video se va poniendo peor mientras avanza. #TerremotoenVenezuela pic.twitter.com/4LqCoL84kc — Yisus 💾 (@SoyJesusTarre) June 25, 2026

Autoritățile din Italia și Portugalia au confirmat că printre victime se află și cetățeni ai celor două state.

Coasta de nord a Venezuelei este situată la contactul dintre plăcile tectonice caraibiană și sud-americană. Ultimul seism major produs în țară a avut loc în 1997, când au murit 73 de persoane. Un alt cutremur devastator, în 1967, a provocat moartea a 236 de oameni. Cutremurul de magnitudine 7,5 produs miercuri este considerat cel mai puternic seism care a lovit Venezuela din 29 octombrie 1900, când un cutremur cu magnitudinea 7,7 s-a produs în largul coastelor țării.

Seismele au fost resimțite și în Columbia și Brazilia, iar în capitala Caracas numeroși locuitori și-au petrecut noaptea pe străzi sau în mașini, de teama unor noi replici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE