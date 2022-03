Timp de nouă ani Cosmin Seleși a apărut în emisiunea „Te cunosc de undeva!”. Se bucură pentru întreaga experiență pe care a trăit-o. „Am agățat pălăria și haina în cuier. Ce călătorie frumoasă a fost! S-a simțit că o serie limitată. Am fost destul de norocos să fac parte dintr-un show de televiziune în care am intrat, am contribuit cu partea mea, am ras, am învățat și am plecat.

Familia Te Cunosc De Undeva merge mai departe. Am legat prietenii frumoase cu o echipa de vis și cu un casting mereu surprinzător, cu care am lucrat 9 ani, 16 sezoane adică 240 de ediții. N-a fost niciodată un moment potrivit pentru a spune la revedere. Cu toate astea, timpul trece repede și încă de anul trecut de când am decis să plec de la TCDU, scriu următorul capitol, cu proiecte în care pun mult suflet, filmul “ Secretul lui Zorillo” care va apărea în cinematografe în 22 aprilie, piese de teatru și Cosmin Selesi Orchestra.”, a spus actorul.

Așadar, de acum înainte el se va dedica filmului, teatrului, dar va și cânta la evenimente cu propria orchestră. Cosmin Seleși se pare că ia o pauză de la televiziune, se știe însă că în ultima vreme a apărut la Pro TV, prima dată la Protevelion, iar mai târziu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Pepe, primele declarații în calitate de prezentator la „Te cunosc de undeva!”

Artistul a preluat ștafeta de la Cosmin Seleși, el e prezentator alături de Alina Pușcaș. „Sunt încântat de propunerea postului şi vă spun cinstit că vin cu un avantaj din start: cunosc foarte bine acest proiect! De-a lungul timpul am trecut prin toate ipostazele – concurent, invitat special, jurat, iată, acum şi prezentator… doar regizor mai lipseşte să fiu! Vin la platou ca acasă şi asta e cel mai important pentru mine.

După 16 sezoane, publicul ştie foarte bine care este atmosfera de la platou – o joacă şi o distracţie încă de când intrăm pe uşă, dimineaţa şi până seara, când ne revedem la machiaj pentru a „restitui” personajele! De munca din spatele fiecărui rol nu mai spun nimic, pentru că ştiţi deja cât se chinuie fiecare concurent la repetiţiile de canto, actorie sau dans, pentru fiecare gală”, a mărturisit Pepe.

