Ramona Gabor este stabilită în Dubai, iar în urmă cu câteva săptămâni s-a întâlnit cu Monica Gabor venită din America, și Irina Columbeanu, care fusese în România, unde a urcat pe podium în timpul unei prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu. Pe contul de socializare, Monica a transmis un mesaj emoționant pentru Ramona și Irina.

„Viața mi-a oferit două daruri de neprețuit, fiica și sora mea. Una îmi poartă inima spre viitor, cealaltă îmi poartă trecutul și împreună îmi amintesc ce înseamnă iubirea necondiționată. Mereu recunoscătoare”, a scris Monica Gabor, pe Instagram.

În urmă cu câteva săptămâni, Irina Columbeanu și-a făcut debutul în lumea modelingului, după ce a defilat într-o prezentare a lui Cătălin Botezatu. Monica a ținut să îi mulțumească lui Cătălin Botezatu pentru șansa oferită Irinei.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta (…) A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre.

Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica pe contul de socializare, în urmă cu câteva săptămâni.

