Oana Roman a anunțat, prin intermediul unei postări pe Instagram, că Mioara Roman se simte mai bine și se află într-o perioadă de recuperare. „Vă mulțumesc din suflet pentru multele mesaje și urări de sănătate pentru mama! Ea este bine și se recuperează!”, a scris Oana Roman.

Mai mult, la scurt timp după ce a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală, Oana le-a dezvăluit tuturor ce a pățit mama ei.

„Având în vedere interesul presei ( am primit cel putin 5 telefoane de la tv si presă scrisa) în legatura cu starea de sănătate a mamei mele precizez următoarele: deși nu am dorit să fac un subiect public, stirea a apărut în presă si vreau sa lămuresc situația. În cursul dimineții mama nu s-a simțit bine, a avut 2 episoade de pierdere a cunoștinței , am solicitat la domiciliul ei o ambulanță de la Sanador care a sosit în cel mai scurt timp. În urma constatării stării mamei mele s-a decis transportarea ei la Spitalul Clinic de urgență Floreasca deoarece la Sanador nu erau locuri libere la ATI iar ea suferise un traumatism care necesita investigații de urgență și/ sau o internare pe o secție de ATI. În urma investigațiilor s-a decis internarea ei pe secția de cardiologie pentru investigații mai amănunțite, asta pentru că din punct de vedere neurologic nu s-au identificat probleme în urma unui Computer Tomograf. În acest moment este stabilă, conștientă , coerentă și cooperantă ! Mulțumesc celor de la Ambulanța Spitalul Sanador si personalului medical si auxiliar de la Spitalul Floreasca. Este singura declarație pentru a înlătura orice fel de speculații alarmiste în presă”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

