După opt ani petrecuți împreună și aproape patru ani de căsnicie, cei doi artiști au decis să își spună „adio”. Vestea a surprins pe toată lumea, mai ales că relația lor părea una fără probleme. Într-un podcast recent, Codruța Filip a vorbit pentru prima dată deschis despre ceea ce s-a întâmplat între ea și fostul soț.

Cu lacrimi în ochi, artista a făcut mărturisiri dureroase, lăsând să se înțeleagă că experiența trăită alături de Valentin Sanfira a fost una extrem de dezamăgitoare. Potrivit spuselor sale, relația ar fi fost marcată de lucruri greu de acceptat, iar tot ceea ce au construit împreună a ajuns să fie perceput ca „o mare minciună”.

Codruța Filip a recunoscut că s-a simțit trădată de partenerul său și că tot ceea ce a descoperit ulterior a afectat-o profund. Artista a vorbit și despre planurile pe care le avea în acea relație, mărturisind că îl vedea pe Valentin Sanfira ca fiind tatăl copiilor ei. De asemenea, ea a precizat că i-a trimis un mesaj fostului soț în care i-a spus că este foarte dezamăgită.

„Eu am trăit tot ce s-a întâmplat. Eu am iubit cum nu am iubit niciodată și am fost un om extrem de sincer. Mi-am pus toate sentimentele pe tavă. Mi-am dăruit tot sufletul. M-am simțit nedreptățită, pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat. Dezamăgirea este mare. Pot să spun că este dezamăgirea vieții mele. I-am și spus asta printr-un mesaj, în seara aceea, în care mi-a mulțumit, pentru că știa cât de greu mi-a fost să merg la spectacol. Pentru mine, totul reprezintă dezamăgirea vieții mele”, a declarat Codruța Filip, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Întrebată dacă regretă povestea de iubire trăită, cântăreața a lăsat de înțeles că nu îi pare rău pentru că a iubit sincer și cu toată inima.

Valentin Sanfira a încercat să se împace cu Codruța Filip

„Valentin a încercat să se împace cu Codruța, însă ea își dorea explicații clare și răspunsuri pe care, din păcate, nu le-a primit. Deși l-a iubit din tot sufletul și l-a pus mereu pe primul loc, Codruța și-a dorit o familie mai presus de orice, acesta fiind lucrul cel mai important pentru ea. Însă, de la începutul anului, lucrurile dintre ei s-au schimbat vizibil, din păcate, ajungând la divorț”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook, în dreptul unui clip video prin care își promovează podcastul de pe YouTube.

Astfel, se pare că Valentin Sanfira a încercat să se împace cu Codruța Filip, însă fără succes.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu mai putem discuta ceva. Și da, eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens și poate căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile lui erau că e simplu: «Dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața și mergem mai departe».

Păi cum să-ți reiei viața în momentul în care nu ai niște răspunsuri? Și în momentul în care ți se propune să trăiești în continuare în incertitudine… Nu știu unde s-a rupt relația, problema este că eu am iubit cu tot sufletul meu și cred că m-am dăruit cu totul. Și am fost un om pentru familie și care și-a dorit enorm ca scopul principal în viață să fie ăsta. Și eu m-am dăruit cu toată ființa mea. Eu l-am văzut mereu pe el pe primul loc, l-am pus mereu pe primul loc. Nu știu cum s-a văzut din exterior, habar nu am. Eu pot să spun doar ce am simțit și ce am oferit eu. Și mi-am pus sufletul pe tavă în fiecare moment din relația asta”, a afirmat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
