Andreea Marin a avut parte de o apariție emoționantă în emisiunea „La Măruță”, unde a fost invitată alături de fiica sa, Violeta. Cele două au povestit despre realizările recente, iar vedeta a ținut să împărtășească și câteva momente savuroase pe rețelele de socializare.

După emisiune, Andreea Marin a publicat un mesaj amuzant în care a povestit despre bunătățile tradiționale moldovenești pe care le-a degustat în platou. Glumind, vedeta le-a recomandat celor aflați la dietă să evite să vină la PRO TV.

„Ieri, la PRO TV, împreună cu Violeta și gazda Măruță. Am povestit, am râs cu poftă și, în culise, am mâncat bunătăți «di la Moldova», dacă tot se aflau la fața locului. Avertisment: când ții dietă, să nu mergi la PRO TV, nu mai e cazul meu, dar dacă sunteți în această situație, încurcați borcanele, se duce tot efortul pe apa Sâmbetei! Deci refuzați politicos invitația, dacă țineți la siluetă, asta e sfatul meu”, a glumit Andreea Marin.

Violeta Bănică, acceptată la una dintre cele mai bune facultăți din lume

În cadrul emisiunii, Andreea Marin a vorbit cu mândrie despre fiica sa, Violeta, care a fost recent acceptată la una dintre cele mai prestigioase universități din lume. În luna august, tânăra va pleca în Statele Unite ale Americii, unde va începe primul an de studii universitare la o facultate de drept.

Violeta și-a descoperit pasiunea pentru acest domeniu la vârsta de 12 ani, inspirată de un serial de succes pe care l-a urmărit. Hotărâtă să-și construiască o carieră strălucită în drept, tânăra promite să urmeze un parcurs academic de excepție.

„Mi-ar plăcea să fiu un avocat de succes în America. Aveam 12 ani, mă uitam obsesiv la serial (n.r. un serial cu avocați) și am zis să îl dau și eu (n.r. examenul pentru admiterea la facultate). M-am dus pe un site, am dat examenul, nu am învățat pentru el, pentru că am vrut să văd cât aș lua din 180. Am luat 138 și aceasta este media pe care o iau adulții”, a spus Violeta Bănică la PRO TV.

Pentru Andreea Marin, reușita fiicei sale este o sursă de bucurie și emoție. „Ea îmi oferă bucuria de a fi un părinte care, o zi din viață, nu a trebuit să stea și să facă lecții cu acest copil. E atât de pasionată”, a spus fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize”.

