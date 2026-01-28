Georgiana, soția celebrului polițist Marian Godină, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce Antena 1 a anunțat că soțul ei va face parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026.

„Gata, aşteptarea a luat sfârşit!!! Marian intră în competiția Survivor România 2026. Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort. Sperăm să fiți și voi alături de Marian în fiecare vineri de la 20.30 și sâmbăta şi duminica de la 20.00, pe Antena 1”, a scris Georgiana, care se ocupă acum de rețelele de socializare ale soțului ei.

Pentru fanii lui Marian Godină, această veste vine ca o surpriză plăcută. Telespectatorii vor avea ocazia să-l vadă pe polițistul celebru într-o ipostază complet diferită, într-o competiție care testează limitele fizice și psihice ale concurenților.

Survivor România rămâne una dintre cele mai urmărite emisiuni din țară, iar prezența lui Marian Godină promite să aducă un plus de carismă și strategii surprinzătoare în echipa Faimoșilor.

Marian Godină și Andreea Munteanu se alătură Faimoșilor la Survivor România 2026

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție. De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.



