Ceremonia de înmormântare a mamei Mihaelei Rădulescu a avut loc într-un cadru sobru, încărcat de emoție, dar marcat de respect și solidaritate. Familia vedetei a fost prezentă încă de la primele ore, iar numeroși apropiați, prieteni și colegi au venit să își ia rămas-bun de la Marilena Țiganu, femeia care i-a dat viață Mihaelei Rădulescu.

Evenimentul s-a desfășurat cu discreția dorită de familie, iar jurnaliștii prezenți au relatat despre momentele funerare cu reținere și respect. Un gest care a atras atenția și a fost apreciat de cei aflați la fața locului a venit din partea fratelui Mihaelei Rădulescu. Acesta a împărțit colivă jurnaliștilor și le-a spus simplu: „Asta este pentru voi”, potrivit cancan.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

La finalul ceremoniei, Mihaela Rădulescu a ales să adreseze câteva cuvinte reprezentanților presei. Vizibil emoționată, vedeta le-a mulțumit pentru modul în care au tratat situația, subliniind că înțelege foarte bine munca lor, având în vedere experiența sa îndelungată în televiziune.

„Vă mulțumesc pentru că ați fost respectuoși și v-ați făcut meseria, pe care am făcut-o și eu ca voi. Și am stat ca voi, cu orele, în situații similare, și vă respect pentru asta”, a spus Mihaela Rădulescu.

Întrebată dacă va rămâne în România în perioada următoare, prezentatoarea a oferit un răspuns scurt și politicos: „Câteva zile mai stau aici. Mulțumesc frumos”, evitând orice alte detalii.

Mihaela Rădulescu nu a putut privi când sicriul a fost coborât în groapă

Prezența Mihaelei Rădulescu în țară a fost strict legată de acest moment dificil pentru familie. Deși trăiește de mulți ani în afara României, legătura cu cei dragi a rămas puternică, iar participarea sa la ceremonie a fost firească. Vedeta a fost prezentă pe tot parcursul evenimentului, însă durerea acumulată în ultimele luni și-a spus cuvântul în momentul cel mai greu. Atunci când sicriul a fost coborât în groapă, Mihaela Rădulescu nu a mai putut privi și s-a întors cu spatele, un gest care a exprimat mai mult decât orice declarație.

Marilena Țiganu a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, alături de soțul ei, Petre Florin Țiganu, trecut la cele veșnice în 2014. Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere profundă pentru familie.

De ce fiul ei, Ayan, nu a fost prezent la înmormântarea bunicii

Chiar și în această zi marcată de suferință, Mihaela Rădulescu a avut o apariție decentă și discretă. Durerea i se putea citi pe chip, însă a ales să nu iasă în evidență. Alături de ea nu s-a aflat fiul său, Ayan, care nu a putut ajunge în România.

Ayan Schwartzenberg este stabilit în Statele Unite, unde studiază și este deja implicat în lumea antreprenoriatului. Extrem de discret, tânărul a evitat dintotdeauna expunerea publică. Mihaela Rădulescu și-a crescut fiul la Monaco, acolo unde s-a mutat în urmă cu 19 ani, alegând să se retragă din viața publică intensă din România pentru a-i oferi un mediu cât mai echilibrat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE