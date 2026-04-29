De-a lungul vieții, „Regele muzicii pop” a încercat să lămurească zvonurile despre intervențiile estetice, însă misterul din jurul chipului său a rămas până după moarte. Iar acum, odată cu lansarea filmului biografic „Michael”, lumea vorbește din nou despre controversele din jurul cântărețului decedat în anul 2009.

În anul 1993, într-un interviu celebru acordat realizatoarei Oprah Winfrey, Michael Jackson susținea că numărul operațiilor estetice pe care le-a făcut poate fi numărat pe două degete. Artistul a insistat mereu că nu și-a modificat radical aspectul și a negat multe dintre acuzațiile care i-au fost aduse, inclusiv cele legate de albirea pielii.

US Pop Star Michael Jackson welcomes the drivers of the UAE Desert Challenge in Dubai on November 14, 2005.

În autobiografia sa din 1988, intitulată „Moonwalk”, Michael Jackson a recunoscut că a apelat la două rinoplastii și la un implant în bărbie. „Mi-am modificat nasul de două ori și recent mi-am adăugat o gropiță în bărbie, dar atât. Punct”, scria artistul în carte.

În fața lui Oprah Winfrey, starul a confirmat că și-a operat nasul, însă a negat alte modificări despre care presa scria la acea vreme. „Nu mi-am făcut pomeții, nu mi-am făcut ochii, nu mi-am făcut buzele”, afirma Michael Jackson în anul 1993.

„Chirurgia plastică nu a fost inventată pentru Michael Jackson”

Mai târziu, în documentarul „Living with Michael Jackson” din anul 2003, artistul a continuat să spună că a avut doar două intervenții la nas, despre care afirma că l-au ajutat să respire mai bine și să atingă notele înalte.

„Toată lumea de la Hollywood face operații estetice. Chirurgia plastică nu a fost inventată pentru Michael Jackson”, spunea acesta în fața jurnalistului britanic Martin Bashir.

În filmul biografic „Michael”, lansat în primăvara anului 2026, este recreat momentul în care artistul ar fi decis să își facă prima operație, după ce tatăl său, Joe Jackson, l-ar fi ironizat în copilărie din cauza nasului.

Artistul a negat mereu că și-a albit pielea

Un alt subiect care a alimentat controversele a fost schimbarea treptată a culorii pielii sale. Din anii ’80, până în anii ’90, Michael Jackson a apărut din ce în ce mai des cu un ten mult mai deschis. Artistul a negat categoric că și-ar fi albit pielea și a explicat că suferea de vitiligo, o boală cronică ce provoacă pierderea pigmentului pielii.

„Este ceva ce nu pot controla. Când oamenii inventează povești că nu vreau să fiu cine sunt, mă doare”, spunea el în interviul pentru Oprah Winfrey.

După moartea sa, raportul de autopsie a confirmat că Michael Jackson suferea de vitiligo, având pete depigmentate pe piept, abdomen, față și brațe. Fiul său, Prince Jackson, a vorbit în anul 2023 despre insecuritățile tatălui său și a explicat că artistul încerca să își uniformizeze aspectul pielii.

„Avea multe nesiguranțe legate de culoarea pielii sale. Voia să își uniformizeze aspectul, pentru a se simți mai bine în legătură cu imaginea lui fizică”, a declarat Prince Jackson.

Ce au descoperit medicii la autopsia starului

Deși Michael Jackson a admis doar trei intervenții estetice, raportul de autopsie din anul 2009 a scos la iveală mai multe detalii neașteptate.

Medicii legiști au descoperit cicatrici provocate de intervenții cosmetice în spatele nărilor și în spatele urechilor. În plus, artistul avea tatuaje pe scalp, menite să mascheze retragerea liniei părului. De asemenea, Michael Jackson avea tatuaje la sprâncene și un tatuaj roz în jurul buzelor, pentru a le accentua conturul.

Raportul mai menționa cicatrici pe gât, abdomen, brațe și încheietură, însă nu este clar dacă acestea proveneau din intervenții estetice sau din alte proceduri medicale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E anunțul care face înconjurul României, după moțiune! Cele 41 de cuvinte ale lui Nicușor Dan zguduie scena politică
Viva.ro
E anunțul care face înconjurul României, după moțiune! Cele 41 de cuvinte ale lui Nicușor Dan zguduie scena politică
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
