Ce este un înălțător auto și când este necesar

Conform legislației, înălțătoarele auto fac parte din categoria dispozitivelor de fixare pentru copii și sunt folosite pentru a ajusta poziția minorului pe bancheta mașinii. Articolul 97 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 definește acest dispozitiv ca o „pernă de înălțare”, care asigură plasarea corectă a centurii de siguranță peste umăr și șolduri, evitând zonele periculoase precum gâtul sau abdomenul.

În conformitate cu reglementările, copiii cu o înălțime sub 135 cm trebuie transportați doar în scaune auto sau alte dispozitive omologate. Cei care depășesc această înălțime pot folosi centura de siguranță pentru adulți, cu condiția ca aceasta să fie reglată corespunzător.

„Utilizarea corectă a acestor sisteme este esențială pentru a reduce riscurile în cazul unui impact”, a explicat Andra Arsintescu, subcomisar în cadrul Brigăzii Rutiere.

Clasificarea dispozitivelor de siguranță pentru copii

Potrivit anexei nr. 1F din regulamentul legislativ, scaunele și înălțătoarele auto sunt împărțite în cinci grupe, în funcție de greutatea copilului:

  • Grupa 0: sub 10 kg
  • Grupa 0+: sub 13 kg
  • Grupa I: între 9 și 18 kg
  • Grupa II: între 15 și 25 kg
  • Grupa III: între 22 și 36 kg

Sistemele de siguranță sunt împărțite în două categorii: clasa integrală, care include dispozitive cu sisteme proprii de prindere, și clasa neintegrală, care utilizează centura de siguranță a autovehiculului. Înălțătoarele auto fac parte din ultima categorie.

Unde se montează și ce excepții există

Instalarea dispozitivelor de siguranță trebuie să respecte instrucțiunile producătorului și, de regulă, acestea se montează pe locurile din spate ale vehiculului, considerate cele mai sigure în cazul unui accident.

Există și excepții de la utilizarea acestor sisteme. De exemplu, copiii care călătoresc cu mijloace de transport public sau taxiuri nu sunt obligați să folosească scaune sau înălțătoare, însă trebuie să poarte centura de siguranță. De asemenea, copiii cu certificat medical care contraindică utilizarea dispozitivelor de siguranță sunt exceptați, dar trebuie transportați pe locurile din spate, iar cei sub 3 ani trebuie supravegheați de un adult.

Sancțiuni pentru nerespectarea legii

Șoferii care nu respectă obligațiile privind transportul copiilor riscă sancțiuni severe. Amenzile pentru această contravenție sunt de 4-5 puncte (echivalentul a 810-1012,5 lei în 2026), iar șoferii primesc și 3 puncte de penalizare pe permis.

„Conducătorul auto poate fi sancționat contravențional dacă nu se asigură că minorii din vehicul sunt transportați în mod corespunzător, în scaune omologate, adaptate vârstei, înălțimii și greutății”, a mai precizat Andra Arsintescu.

Importanța purtării centurii de siguranță

Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente sisteme de protecție în trafic. Aceasta poate reduce semnificativ riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui accident, fie că este vorba de coliziuni frontale, laterale sau răsturnări.

„Pasagerii aflați pe bancheta din spate, care nu poartă centura de siguranță, pot fi proiectați cu forță spre partea din față a mașinii, provocând răni grave atât lor, cât și celorlalți ocupanți ai vehiculului”, a subliniat subcomisarul Arsintescu.

Purtarea centurii este esențială chiar și la deplasările pe distanțe scurte, în interiorul localităților. Acest gest simplu protejează viața și reduce riscurile asociate unui impact, indiferent de circumstanțe.

Transportul copiilor în siguranță în mașină este una dintre principalele responsabilități ale părinților când aceștia călătoresc cu familia. Alegerea unui scaun potrivit și utilizarea corectă a acestuia poate face diferența între viață și moarte în cazul unui accident rutier, deoarece reduce semnificativ riscul de rănire sau de deces.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Unica.ro
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Alte știri

Știri România 19:02
Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Știri România 17:58
Biletul de metrou nu se mai scumpește de la 1 mai: ministrul interimar Radu Miruță anunță nereguli și pierderi la Metrorex
Parteneri
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Fanatik.ro
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Parteneri
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Exclusiv
Stiri Mondene 17:43
Cum au ajuns „Cămătarii” și „Sportivii” subiect de serial la PRO TV: „Istoria criminalității organizate din România din ’90 până în prezent”
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Parteneri
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
ObservatorNews.ro
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Parteneri
Mediafax.ro
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Promo
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

Politic

Politică 18:24
Cum încearcă PSD să liniștească Bruxellesul după colaborarea cu AUR: „Oamenii sunt foarte dedicați proiectului european”
Politică 15:48
În România nu vor fi anticipate, potrivit unui gigant Wall Street care le recomandă clienților să investească în țara noastră
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea