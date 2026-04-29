Ce este un înălțător auto și când este necesar

Conform legislației, înălțătoarele auto fac parte din categoria dispozitivelor de fixare pentru copii și sunt folosite pentru a ajusta poziția minorului pe bancheta mașinii. Articolul 97 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 definește acest dispozitiv ca o „pernă de înălțare”, care asigură plasarea corectă a centurii de siguranță peste umăr și șolduri, evitând zonele periculoase precum gâtul sau abdomenul.

În conformitate cu reglementările, copiii cu o înălțime sub 135 cm trebuie transportați doar în scaune auto sau alte dispozitive omologate. Cei care depășesc această înălțime pot folosi centura de siguranță pentru adulți, cu condiția ca aceasta să fie reglată corespunzător.

„Utilizarea corectă a acestor sisteme este esențială pentru a reduce riscurile în cazul unui impact”, a explicat Andra Arsintescu, subcomisar în cadrul Brigăzii Rutiere.

Clasificarea dispozitivelor de siguranță pentru copii

Potrivit anexei nr. 1F din regulamentul legislativ, scaunele și înălțătoarele auto sunt împărțite în cinci grupe, în funcție de greutatea copilului:

Grupa 0: sub 10 kg

sub 10 kg Grupa 0+: sub 13 kg

sub 13 kg Grupa I: între 9 și 18 kg

între 9 și 18 kg Grupa II: între 15 și 25 kg

între 15 și 25 kg Grupa III: între 22 și 36 kg

Sistemele de siguranță sunt împărțite în două categorii: clasa integrală, care include dispozitive cu sisteme proprii de prindere, și clasa neintegrală, care utilizează centura de siguranță a autovehiculului. Înălțătoarele auto fac parte din ultima categorie.

Unde se montează și ce excepții există

Instalarea dispozitivelor de siguranță trebuie să respecte instrucțiunile producătorului și, de regulă, acestea se montează pe locurile din spate ale vehiculului, considerate cele mai sigure în cazul unui accident.

Există și excepții de la utilizarea acestor sisteme. De exemplu, copiii care călătoresc cu mijloace de transport public sau taxiuri nu sunt obligați să folosească scaune sau înălțătoare, însă trebuie să poarte centura de siguranță. De asemenea, copiii cu certificat medical care contraindică utilizarea dispozitivelor de siguranță sunt exceptați, dar trebuie transportați pe locurile din spate, iar cei sub 3 ani trebuie supravegheați de un adult.

Sancțiuni pentru nerespectarea legii

Șoferii care nu respectă obligațiile privind transportul copiilor riscă sancțiuni severe. Amenzile pentru această contravenție sunt de 4-5 puncte (echivalentul a 810-1012,5 lei în 2026), iar șoferii primesc și 3 puncte de penalizare pe permis.

„Conducătorul auto poate fi sancționat contravențional dacă nu se asigură că minorii din vehicul sunt transportați în mod corespunzător, în scaune omologate, adaptate vârstei, înălțimii și greutății”, a mai precizat Andra Arsintescu.

Importanța purtării centurii de siguranță

Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente sisteme de protecție în trafic. Aceasta poate reduce semnificativ riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui accident, fie că este vorba de coliziuni frontale, laterale sau răsturnări.

„Pasagerii aflați pe bancheta din spate, care nu poartă centura de siguranță, pot fi proiectați cu forță spre partea din față a mașinii, provocând răni grave atât lor, cât și celorlalți ocupanți ai vehiculului”, a subliniat subcomisarul Arsintescu.

Purtarea centurii este esențială chiar și la deplasările pe distanțe scurte, în interiorul localităților. Acest gest simplu protejează viața și reduce riscurile asociate unui impact, indiferent de circumstanțe.

Transportul copiilor în siguranță în mașină este una dintre principalele responsabilități ale părinților când aceștia călătoresc cu familia. Alegerea unui scaun potrivit și utilizarea corectă a acestuia poate face diferența între viață și moarte în cazul unui accident rutier, deoarece reduce semnificativ riscul de rănire sau de deces.

