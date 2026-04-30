Maksut Șadaev a explicat că problemele de conectivitate sunt cauzate de situația geopolitică și măsurile de securitate.

Conexiunea prin cablu va fi extinsă în zonele afectate de atacuri, iar cererile pentru îmbunătățiri vor fi colectate prin platforma „Gosuslugi”.

Criticii au subliniat lipsa de transparență a autorităților în gestionarea restricțiilor de internet, cum ar fi cele asupra Telegram.

Ministrul dezvoltării digitale al Rusiei, Maksut Șadaev, a declarat, în cadrul unei ședințe cu Vladimir Putin, că internetul de mare viteză este esențial pentru ruși, comparându-l cu „necesitățile de bază”, la fel de important precum „mâncarea, apa și sexul”.

Potrivit acestuia, guvernul rus intenționează să asigure internet de mare viteză pentru 97% din populație până în 2030, inclusiv în zonele rurale și regiunile îndepărtate precum Nordul Extrem.

Această inițiativă va fi susținută prin dezvoltarea unei rețele de sateliți autohtoni, denumită „Rassvet”, similară cu „Starlink-ul lui Elon Musk”.

În pofida ideii că ministerul ar încerca să limiteze intenționat accesul la internet, Șadaev a explicat că problemele actuale sunt cauzate de contextul geopolitic și de măsurile de securitate necesare în regiunile afectate de atacuri cu rachete sau drone.

„Accesul la internet în aceste regiuni este esențial, iar conexiunea prin cablu trebuie extinsă urgent acolo unde până acum se folosea doar 4G”, a declarat ministrul.

El a adăugat că se vor colecta cereri prin intermediul platformei „Gosuslugi” pentru a identifica zonele prioritare.

Deși criticile din partea publicului și a experților au fost numeroase, mulți considerând măsurile de blocare a unor platforme precum Telegram drept arbitrare sau lipsite de transparență, oficialii guvernamentali subliniază că „aceste decizii sunt luate pentru a asigura securitatea națională.

Inclusiv Kremlinul folosește în continuare Telegram, iar purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a recunoscut că „cineva, undeva” ajută la ocolirea restricțiilor.

Cu toate acestea, lipsa de comunicare clară din partea autorităților a provocat nemulțumiri. Politologul Marat Bașirov a subliniat că interdicțiile asupra Telegram au dus la o creștere a popularității canalelor antirusești pe platformă.

Istoricul Aleksandr Kartavih a criticat haosul în aplicarea restricțiilor, subliniind că utilizatorii nu percep măsurile ca fiind pentru siguranța lor, ci mai degrabă ca fiind arbitrare și lipsite de coerență.

