Ilie Bolojan spune de ce măsurile sale au stârnit controverse: „Bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă”

Invitat la TVR1, Ilie Bolojan a subliniat că nu a fost „un premier comod”, deoarece nu a tolerat lipsa de disciplină financiară și încălcarea regulilor.

„În toată această periodă am luat câteva măsuri care în mod evident au deranjat puternic. Gândiţi-vă că, ani de zile, bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă pentru administraţiile neperformante, pentru proiecte care nu erau finalizate la timp. Ori în momentul în care România avea nişte pierderi enorme ca ţară, în momentul în care plătea niştre dobânzi enorme, de 60 de miliarde vor fi doar dobânzile, de exemplu, anul acesta, în mod evident, nu am mai permis ca bugetul să fie folosit ca o puşculiţă. Şi asta a deranjat foarte mult”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că măsurile adoptate au vizat introducerea unor reguli stricte de cheltuire a banului public, comparând gestionarea bugetului de stat cu administrarea finanțelor unei familii.

„Am blocat şi am pus reflectoarele pe zone care ne generau nişte pierderi masive. Gândiţi-vă, de exemplu, că noi nu avem cum să scădem preţul energiei în perioada următoare dacă nu creştem producţia de energie în România. E valabil pentru orice fel de produs ca să existe competiţie”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin în contextul presiunilor tot mai mari asupra bugetului de stat și al costurilor ridicate cu dobânzile.

Dar și după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan și a pregătit o moțiune de cenzură alături de AUR, care va fi votată pe 5 mai în Parlament.

