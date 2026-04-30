Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

4.000 de euro pentru 14 implanturi, în loc de 35.000 de euro

Coșmar turcesc în loc de zâmbet ca la Hollywood. Jon Denton, tată a doi copii, a căutat să-și refacă dantura după un accident grav de motocicletă din 2020, care l-a lăsat fără dinții din față.

Pentru că tratamentul stomatologic în Marea Britanie ar fi costat peste 30.000 de lire sterline, aproape 35.000 de euro, Jon a optat pentru o clinică din Turcia, atrăgătoare prin prețurile mai mici și recenziile aparent favorabile, circa 3.500 de lire (4.000 de euro) pentru 14 implanturi.

Intervenție de 6 ore, apoi dureri insuportabile: „Mai bine îmi rupeam iar piciorul!”

„Aveau recenzii bune și erau una dintre puținele clinici care nu te presau să faci programări, așa că păreau sinceri”, a spus britanicul.

În ianuarie, Jon a călătorit în Turcia, unde i s-au implantat cei 14 dinți într-o intervenție ce a durat 6 ore.

Inițial mulțumit de rezultat, problemele nu au întârziat să apară: dureri insuportabile și sensibilitate extremă la dinți. „După ce a trecut efectul analgezicelor, a fost o durere atroce de nouă din zece. Aș fi preferat să-mi rup piciorul din nou, cum am făcut în 2020”.

Când am ajuns acolo, totul a părut făcut în grabă. După ce am plătit, am semnat toate actele și am făcut scanarea, am fost pe scaun în mai puțin de o oră.

„Nu puteam nici măcar să-mi spăl dinții, erau prea sensibili”, a declarat Jon. Avea dureri constante de dinți și era incapabil să mănânce.

„În stare de șoc”

„Puteam mușca doar dacă tăiam totul bucăți mici, ca pentru un copil”. La scurt timp, implanturile au început să cadă.

Clinica l-a sfătuit să revină în Turcia pentru remedierea situației. Cu toate acestea, după ce a plătit încă 400 de euro pentru anestezie, a fost informat că toate implanturile i-au fost îndepărtate. „Eram în stare de șoc”, a adăugat Jon.

Acum, bărbatul abia poate consuma alimente lichide și își exprimă regretul față de decizia de a apela la serviciile stomatologilor din Turcia.

Comparativ cu ce era înainte de călătorie, acum este mult mai rău. Este cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată.

Strânge bani pentru un nou tratament

„Prin comparație, eram mai bine înainte să plec în Turcia decât sunt acum. Zilele trecute era ziua partenerei mele și am vrut să mănânc o bucată de tort, care era moale, și nu am putut.

Știu că unii oameni au mers în Turcia și au obținut dinți absolut superbi, dar nu este cazul meu”, a adăugat Jon.

El spune că i s-a oferit apoi opțiunea de a plăti pentru ca medicii să-i monteze proteze dentare sau de a primi o rambursare parțială de 2.700 de lire sterline, 3.000 de euro, opțiune pe care a ales-o.

Bărbatul din Letchworth Garden City, Hertfordshire, strânge bani, pe GoFundMe, pentru un nou tratament, de această dată exclusiv în Marea Britanie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE