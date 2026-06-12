Anul acesta, interesul publicului pentru viața megastarului a explodat din nou la nivel global. Succesul masiv din box-office al lungmetrajului biografic Michael, lansat în cinematografe în luna aprilie, urmat de debutul din iunie al mini-seriei documentare de pe Netflix, Michael Jackson: The Verdict, au readus în atenție dualitatea fascinantă a artistului: geniul muzical absolut versus copilul captiv într-o realitate deformată.

În acest context cultural extrem de efervescent, fanii din România au ocazia să descopere o analiză profundă a vieții sale prin intermediul unei noi cărți-eveniment. Volumul „Michael Jackson. Un Peter Pan pierdut în Neverland” este acum disponibil publicului larg prin intermediul noii colecții Liber la citit pe Colectii.Libertatea.ro.

Fenomenul Moonwalk: Cum a apărut mișcarea care a schimbat definitiv cultura pop

În același timp în care se lupta cu propriii demoni și cu traumele din trecut, artistul schimba definitiv cultura pop prin muzică, spectacole și coregrafii revoluționare. Moonwalk – mișcarea fascinantă care creează iluzia optică că dansatorul pășește înainte, deși în realitate alunecă înapoi – a devenit semnătura sa artistică inconfundabilă.

Momentul de cotitură a avut loc în 1983, în timpul interpretării antologice a piesei Billie Jean la aniversarea „Motown 25”. Acea execuție a rămas întipărită în memoria colectivă ca fiind momentul în care Michael a trecut de la statutul de superstar la cel de „Rege al Muzicii Pop”.

Copilul de 8 ani care l-a inspirat pe „Regele Pop”

Deși tehnica exista deja în dansul stradal sub numele de backslide, Michael Jackson a fost cel care a rafinat-o, a integrat-o în cultura de masă și a transformat-o într-una dintre cele mai recognoscibile imagini din istoria modernă.

Originea adoptării acestui dans ascunde însă o poveste extrem de pură, strâns legată de dragostea lui Michael pentru universul curat al copiilor:

Potrivit mărturiilor lăsate de unul dintre frații săi, artistul ar fi descoperit mișcarea observând un copil de doar opt ani care o executa în joacă prin casă. Michael a fost instantaneu fascinat de naturalețea, simplitatea și iluzia acelui pas care părea să sfideze legile fizicii și ale realității.

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