Cornel urma să plece acasă chiar în seara accidentului

Accidentul s-a produs joi, 9 iulie 2026, în jurul orei 6.00, într-un șantier de pe via Lucchese, în zona industrială Osmannoro din Sesto Fiorentino. Cornel ajunsese acolo cu aproximativ 20 de zile înainte, pentru lucrările de finisare. Joi trebuia să fie ultima sa zi pe șantier. După terminarea programului urma să se întoarcă la soția și cei doi copii ai săi, după aproape trei săptămâni petrecute departe de familie.

Bărbatul lucra la nivelarea pardoselii din beton a unuia dintre depozitele aflate în construcție. Opera un nivelator laser, un utilaj industrial dotat în partea din față cu o lamă sau o placă folosită pentru întinderea și nivelarea betonului.

Utilajul s-ar fi blocat în timpul lucrului

Potrivit primelor informații, utilajul s-ar fi blocat, iar Cornel a coborât de la postul de comandă pentru a verifica problema. Muncitorul s-ar fi așezat în fața mașinii, în zona în care se afla lama folosită pentru nivelarea betonului. În acel moment, o componentă a utilajului s-ar fi desprins sau s-ar fi pus în mișcare și l-ar fi lovit puternic în piept.

Circumstanțele exacte nu au fost încă stabilite. Anchetatorii încearcă să afle dacă accidentul a fost provocat de o defecțiune mecanică, de o pornire neașteptată a mecanismului sau de nerespectarea unei proceduri de siguranță. Colegii românului se aflau în apropiere, însă l-ar fi observat abia după ce acesta căzuse la pământ.

Cornel a murit în ambulanță, în drum spre spital

Colegii au sunat la numărul de urgență, iar la șantier au fost trimise echipajele medicale. Salvatorii au încercat să-l resusciteze pe muncitor și au pornit cu el spre Spitalul Careggi din Florența. Rănile suferite erau însă extrem de grave iar bărbatul a murit în ambulanță, înainte de a ajunge la spital.

La fața locului au ajuns polițiștii, specialiștii criminaliști și inspectorii Departamentului de Prevenție al Autorității Sanitare Locale Toscana Centro. Aceștia au început verificările privind modul în care s-a produs accidentul și respectarea regulilor de protecție a muncii.

Utilajul a fost confiscat de procurori

Procurorii au deschis un dosar penal și a fost confiscat utilajul implicat în accident. Inspectorii sanitari nu l-au putut examina în detaliu imediat după tragedie, tocmai pentru că acesta a fost pus sub sechestru. O analiză tehnică urmează să stabilească dacă nivelatorul a avut o defecțiune mecanică sau o anomalie de funcționare.

Potrivit publicației Il Tirreno, un astfel de utilaj ar trebui să fie prevăzut cu sisteme de siguranță care să împiedice pornirea mecanismelor atunci când operatorul îl verifică.

Anchetatorii verifică și lanțul de subcontractări

Procurorii nu analizează doar funcționarea utilajului. Ei verifică și dacă au fost respectate normele de siguranță și regulile referitoare la subcontractarea lucrărilor. Pe șantier sunt construite două depozite logistice cu o suprafață totală de aproximativ 50.000 de metri pătrați. Dintre aceștia, aproximativ 2.700 de metri pătrați urmează să fie transformați în spații de birouri.

Lucrările au fost comandate de compania Kryalos Sgr și atribuite firmei PGM din Bergamo. Lucrările de nivelare a betonului fuseseră subcontractate firmei B&B Laser, pentru care lucra Cornel. La Nazione scrie că la realizarea proiectului sunt implicate 18 firme subcontractoare. Polițiștii și inspectorii de protecția muncii verifică acum documentele societăților care lucrează pe șantier și responsabilitățile fiecăreia.

Primarul localității Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, a anunțat familia că administrația locală este pregătită să-i ofere ajutor.