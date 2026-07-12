La mijloc este conflictul dintre șeful filialei județene a PNL Iași, Alexandru Muraru, și primarul Mihai Chirica, membru PNL. Între cei doi există tensiuni majore și s-a ajuns inclusiv la insulte transmise prin intermediul presei. „Suntem victime colaterale”, ne-a spus un liberal din CL Iași.

Scânteia s-a aprins după un vot pe proiecte imobiliare

Scandalul din filiala locală a răbufnit public la începutul lunii iulie, după o ședință de consiliu local. Cei șapte reprezentanți ai PNL au primit un „consemn de vot” de la conducerea județeană care viza „abținerea” în cazul a patru proiecte imobiliare. 

Consemnul a fost transmis consilierilor pe ultima sută de metri înainte de ședință, conform surselor Libertatea, fiind invocată o decizie a Biroului Politic Județean (BPJ) în acest sens. 

„Am primit la 11 seara acest «consemn». Noi nu am participat la ședința BPJ, care nici ședință nu a fost, ci mai mult un sondaj pe WhatsApp, din câte am înțeles. Este o poliță pe care Alexandru Muraru vrea să i-o plătească primarului, iar noi am căzut victime colaterale”, ne-a declarat unul dintre consilieri, care a preferat să rămână anonim pentru „a nu alimenta conflictul”.

El a explicat că degradarea relației dintre Muraru și Chirica a dus la o luptă pentru controlul voturilor liberale din CL: liderul filialei a intenționat să-i atragă de partea sa pe consilierii liberali astfel încât Chirica, și el tot membru PNL, să nu mai aibă majoritate în deliberativ. Muraru s-a ales însă cu efectul opus: toți consilierii PNL s-au plasat de facto de partea primarului după votul favorabil dat proiectelor „incriminate”. 

„Avem termen până pe 15 iulie să trimitem o notificare, să ne «explicăm comportamentul». Vom avea o poziție comună. Acele proiecte nu au probleme de opoziție din partea cetățenilor, sunt investiții care au toate avizele, nu putem vota împotrivă doar că așa vine ordin de la partid, nu e nimeni slugă”, a continuat liberalul. Alți consilieri locali PNL cu care Libertatea a vorbit au avut puncte de vedere similare.

Unul dintre aceștia ne-a spus că, dacă situația va escalada, nu este exclus ca BPJ-ul filialei să ia o decizie drastică și să dizolve organizația municipală Iași. O astfel de măsură ar putea veni în contextul în care, zilele trecute, biroul local al acestei organizații a votat în unanimitate păstrarea sprijinului politic pentru consilierii locali. Din organizația municipală Iași fac parte consilierii locali și apropiați ai acestora.

Un vot pe afaceri imobiliare a declanșat războiul pentru controlul PNL Iași. Combatanți: Alexandru Muraru și Mihai Chirica
În prim-plan, liderul organizației municipale PNL Iași, Marius Dangă, și viceprimarul Daniel Juravle, în planul doi, consilieri locali ai PNL Iași. Foto: Facebook / PNL Iași

Cum justifică Muraru propunerea de sancționare

După ședința CL, liderul PNL Iași a transmis public că filiala „se disociază public de voturile date pentru cele patru proiecte imobiliare controversate care riscă să afecteze pe termen lung traficul, dezvoltarea urbană și viața ieșenilor”. El a invocat votul a 23 de membri din BPJ (biroul este format din 45 de liberali) care au indicat consilierilor PNL cum să voteze în plen.

„Consemnul BPJ de abținere a fost o decizie tehnică, documentată, susținută de o analiză urbanistică serioasă, prezentată membrilor BPJ. A fost un vot BPJ de protejare a comunității ieșene, un vot de oportunitate politică și o decizie a organismului cel mai înalt de conducere al PNL la Iași, a partidului în ansamblul său”, a spus Alexandru Muraru, citat într-un comunicat PNL după ședința CL din 2 iulie.

Liberalul s-a arătat nemulțumit că decizia BPJ a fost „ignorată și trădată”. „Ce s-a întâmplat în sala de ședință nu este divergență de opinie. Ce s-a întâmplat este abatere gravă de la disciplina statutară, comisă cu bună-știință”, a mai spus liderul PNL Iași. 

Deputatul liberal a adăugat că, în calitate de președinte al BPJ, va propune sancționarea tuturor celor șapte consilieri locali ai PNL. Sancțiunea minimă este avertismentul, dar se poate ajunge inclusiv la excluderi din partid, după caz. 

Un vot pe afaceri imobiliare a declanșat războiul pentru controlul PNL Iași. Combatanți: Alexandru Muraru și Mihai Chirica
Extras după decizia PNL de consemn de vot

Chirica, un nou atac dur la adresa șefului său pe linie de partid

În apărarea consilierilor PNL a sărit primarul Mihai Chirica, acela care, până de curând, avea o relație apropiată de colaborare doar cu trei dintre cei șapte liberali din CL. În prezent, toți consilierii sunt percepuți drept „pro-Chirica”, deși primarul, ajuns în PNL în 2020, după excluderea din PSD, are, la rândul său, o relație tensionată cu viceprimarul Daniel Juravle în ceea ce privește formarea de alianțe politice.

„Diferența majoră dintre politicienii autentici și politruci este dată de curajul de a ieși în fața poporului și de a cere votul. Când nu te votează nimeni direct și te plasezi doar prin jocuri de culise pe liste de partid, nu se cheamă că faci politică pentru comunitate, ci doar că ești un parvenit politic”, a fost reacția primarului la adresa lui Muraru.

El a vorbit despre „șantaje și amenințări din culise de partid” și a susținut că „diferențele de opinie sunt absolut firești”. În același timp, primarul a precizat că rolul consilierilor este de a vota în baza documentelor tehnice, a avizelor de specialitate și a legalității, „nu în baza unor consemne politice scrise în grabă, noaptea, ca hoții, pentru a bloca orașul”.

„Consilierii locali nu sunt marionetele domnului Muraru și nici nu pot fi conduși prin telecomandă. Dacă domnul Muraru are probleme interne de leadership și tensiuni în partid, să și le rezolve în interiorul organizației, nu pe spatele Iașiului”, a mai spus primarul.

Muraru vrea alianță cu USR, Chirica ține aproape de PSD

La Iași, PNL și PSD guvernează împreună, ambele partide având câte un post de viceprimar în urma unui protocol semnat în debutul actualului mandat. În luna aprilie a.c., într-o declarație acordată Libertatea, Muraru a denunțat acordul, dar alianța PNL-PSD de la Iași nu a avut de suferit. 

La acel moment, liderul liberalilor ieșeni a acuzat că PSD rămâne „mufat la resursele administrației” pentru a obține „sinecuri pentru pesediștii fără joburi la 40 de ani”. În replică, Chirica i-a transmis atunci lui Muraru că este „total neconstructiv, conflictual și complet inutil politic”.

Îndemnul șefului PNL Iași pentru o alianță cu USR a rămas fără ecou, cu toate că inclusiv unii consilieri locali liberali înclină spre o astfel de soluție, în frunte cu viceprimarul Juravle – relația acestuia cu USR este de notorietate locală, în contrapondere cu desele neînțelegeri cu PSD.

La toată această situație se mai adaugă o variabilă: Muraru va fi nevoit să renunțe la șefia filialei în perioada următoare după ce a fost ales vicepreședinte la nivel național, iar cele două funcții sunt incompatibile. Astfel, în filiala locală se va deschide o luptă pentru putere, iar sursele Libertatea spun că favorit pentru preluarea organizației este președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Acesta este aliat cu Muraru și, de asemenea, are o relație tensionată cu primarul Chirica.

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