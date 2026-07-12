Ce simbolizează lumina albă pe semafor?

Capitala Italiei este unul dintre primele orașe europene pregătite să experimenteze acest sistem revoluționar, potrivit publicației Blic, parte din grupul Ringier. În prezent, semafoarele funcționează după un principiu bine cunoscut: roșu înseamnă oprire, galben avertizează despre schimbarea semnalului, iar verde permite trecerea.

Însă odată cu progresul tehnologiilor auto autonome și al infrastructurii inteligente, s-a propus adăugarea unui al patrulea semnal – lumina albă. Aceasta va indica faptul că un sistem inteligent preia controlul asupra intersecției.

Semnalul alb este destinat în mod special mașinilor autonome, care pot comunica între ele și cu semafoarele în timp real. În acest mod, vehiculele autonome pot coordona trecerea prin intersecție fără a necesita intervenția șoferilor. În cazul mașinilor conduse de oameni, regula ar fi simplă: când se aprinde lumina albă, șoferii trebuie să urmeze vehiculul din față și să respecte fluxul traficului.

Testele promit un trafic mai fluid

Conform unor studii efectuate în Statele Unite, implementarea acestui sistem ar putea reduce considerabil aglomerația din trafic. Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord au demonstrat, într-un studiu din 2023, că o creștere a numărului de vehicule autonome ar putea scurta semnificativ timpii de așteptare la semafoare.

Simulările computerizate au arătat că intersecțiile cu semnale albe permit un flux mai mare de vehicule și o gestionare mai eficientă a traficului.

Provocările implementării

Cu toate acestea, experții avertizează că un astfel de sistem va funcționa eficient doar dacă numărul mașinilor autonome pe șosele va fi suficient de mare. Atât timp cât majoritatea vehiculelor sunt conduse de oameni, semnalizarea clasică rămâne indispensabilă. În plus, adoptarea semnalului alb ar necesita modernizarea completă a semafoarelor, a sistemelor de comunicații și a infrastructurii rutiere, un efort considerabil atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic.

Din acest motiv, se anticipează că testele inițiale vor fi realizate în spații controlate, cum ar fi porturi și complexe industriale, înainte de a fi implementate la o scară mai largă. Dacă testele vor avea succes, Roma ar putea deveni un pionier european în tranziția către un trafic al viitorului, în care vehiculele, semafoarele și sistemele bazate pe inteligență artificială vor colabora pentru a asigura un flux rutier optim și sigur.