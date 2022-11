Micutzu, Cosmin Nedelcu pe adevăratul său nume, se recomandă ca un „comediant pe scenă, care nu este și comediant în viața reală”.

Nu o dată a recunoscut că a trecut peste depresii mari, și-a învins fel de fel de frici, iar acum este implicat în proiecte multiple, de la marele ecran la stand-up comedy, de la reclame la a fi unul dintre proprietarii unui club de comedie și la a deține un barber shop.

„Nu sunt un tunet care să răsune”

Focșăneanul în vârstă de 36 de ani i-a povestit lui Mihai Morar, în cadrul podcast-ului său „Fain și simplu”, despre cum se vede el pe sine. Un personaj spumos pe scenă, care face publicul să râdă, arată un om profund în viața din spatele cortinei.

„Nu debordez de energie pe scenă, nu sunt un tunet care să răsune, eu iau din energia oamenilor, atunci când sunt pe scenă. Întrebarea care mă pune mereu pe gânduri este «Cine e omul Cosmin Nedelcu?». În afara de faptul că sunt din Foșcani, familie, prieteni, nu pot să dau o chestie mai concretă despre mine. Sunt un visător, amuzant câteodată, privitor la stele… Nuuu, sunt un om în continuă schimbare, care încearcă să fie persuasiv în a mă îmbunătăți”, a reacționat artistul.

„Dacă vreau să-mi știu IQ-ul”

Micutzu i-a povestit lui Mihai Morar că a avut zile în care nu a avut bani nici să mănânce el sau patrupedul său, Fix, până când i-au „intrat” banii de pe o reclamă. Nu crede în lideri motivaționali sau în bani căzuți din cer. A povestit, amuzat, cum și-a dat seama de asta.

„Dacă vrei să faci bani, muncește! Asta cu «te-nvăț să faci bani»… Am pățit o chestie, când eram pe la 20 și ceva de ani. Am intrat pe un site și mi-a apărut o reclamă dacă vreau să-mi știu IQ-ul. Am trecut prin tot testul, iar, la final, mi-au zis că trebuie să plătesc 300 de lei ca să-mi știu IQ-ul. Și-am dat 300 de lei… Și când mi-a venit mail-ul, nu m-am mai uitat, am realizat că sunt foarte prost și nu trebuie să-mi știu IQ-ul! Când dai 300 de lei să te învețe cineva să faci 300 de lei, n-o s-o spun eu, cel mai bine e să și-o spună fiecare pentru sine”, a relatat Micutzu.

„Fără barbă mă simțeam un copil pierdut, gras”

A avut suișuri și coborâșuri în privința greutății corporale. Actorul a declarat:

„Sunt destul de conștient cum arăt. La spectacolele când nu mai aveam barbă, au fost momente când a trebuit să renunț la ea, eu nu m-am simțit eu! Nu mai eram impunător în mintea mea. Mă simțeam un copil pierdut, gras, pe scenă. Indiferent că eram bine pregătit, mă vedeam permanent din exterior, ceea ce nu e recomandat la teatru. Observam și reacția taximetriștilor. Cu barbă, gras, mare, îmi ziceau doar: «Unde vă ducem?». Invers, fără barbă, mă luau tare: «Ia zi, mă, unde vrei să ajungi? Hai, mă, că vedem ce putem să facem!»”.

De la Robert Downey jr la Florin Piersic

Spre finalul emisiunii, chestionat cu cine ar vrea să facă o emisiune sau să se întâlnească, o personalitate la nivel internațional, Micutzu a spus, după câteva momente de gândire: „Nu mai sunt cu actorii, dar aș sta la o bere cu Robert Downey jr”.

În schimb, amfitrionul emisiunii a mărturisit: „Eu mi l-aș dori pe Florin Piersic la podcast. E foarte greu să-l aduci, nu înțelege ce e ăla podcast, el crede că-l invit la «Răi da buni» (n.red. – emisiunea pe care Morar o avea la TV până acum doi ani)”.

