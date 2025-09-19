De obicei rezervat în declarații, Micutzu va fi cucerit în totalitate de unul dintre numere: „Sunt două lucruri care m-au impresionat în viață: Starlink-ul lui Elon Musk și spectacolul tău. Poți fi mai uimitor decât atât?”, i-a spus acesta unui concurent al cărui show de lasere a ridicat sala în picioare.

Discuție între Mihai Bendeac și Maurice Munteanu

Discuțiile dintre jurați continuă și în această ediție, o concurentă devenind motiv de dispută între Mihai Bendeac și Maurice Munteanu. „Ne-a ajutat bunul Dumnezeu să scăpăm cu bine și de această jurizare a lui Maurice”, a glumit Mihai Bendeac, care i-a transmis concurentei: „Poți să asculți sfaturile stilistice ale lui Maurice, dar dacă ești o fată deșteaptă, o să mă asculți pe mine”.

În plus, spectacolul muzical va fi asigurat de două trupe care promit să ridice nivelul show-ului. „Sper din suflet ca emisiunea asta să vă propulseze acolo unde vă este locul, pentru că sunteți extraordinari”, a declarat Mihai Bendeac, emoționat de talentul lor.

Sâmbătă seara, de la 20.00, la Antena 1, scena The Ticket va fi animată de momente artistice diverse: muzică live, dans, spectacole de lasere, show-uri de păpuși și numere speciale, care vor transforma seara telespectatorilor într-o experiență de neuitat.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Micutzu se face profesor la UNATC

Micutzu se face profesor și va preda un Master de Stand Up Comedy la UNATC. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București aduce o premieră în învățământul superior românesc: un program de masterat în Stand-Up Comedy. Acest curs inovator debutează în această toamnă, fiind rezultatul unui parteneriat între UNATC, Headline Management și clubul The Fool.

Ștefan Pavel, actor și lector universitar doctor la UNATC, va coordona programul alături de Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu, și Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management. Micutzu, absolvent UNATC, revine la facultate, dar de data aceasta în calitate de profesor. El subliniază importanța acestui program: „Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios.

Prin acest masterat, deschidem ușa pentru o nouă generație de artiști care vor urca pe scenă cu mai multă forță și autenticitate”. Masteratul, cu o durată de doi ani, îmbină teoria cu practica.

Studenții vor studia discipline precum Arta actorului de comedie, Tehnici comice, Tehnică verbo-vocală, scriere și improvizație. În plus, vor beneficia de masterclass-uri susținute de artiști consacrați din stand-up, teatru și film. Experiența practică va include seri de spectacol pe scena clubului The Fool, oferind studenților oportunitatea de a-și testa abilitățile în fața unui public real.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE