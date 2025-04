Duminică, 6 aprilie, podcastul „NOI, ROMÂNII” a găzduit un episod cu o încărcătură profund umană, având-o ca invitată pe Mihaela Buzărnescu, una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis ale României.

A fost un dialog sincer, deloc cosmetizat, despre culisele unei cariere în sportul de performanță, despre sacrificii, momente de singurătate și lecții de viață. „Trebuie să fii ca un robot ca să poți face față turneelor. Nu ai voie să simți, să obosești, să cedezi”, a mărturisit Mihaela, explicând presiunea continuă la care sunt supuși sportivii profesioniști.

Cariera ei, marcată de eforturi uriașe, accidentări și reveniri spectaculoase, a fost construită pe o fundație de voință pură, nu pe privilegii. Copilăria ei nu anunța o carieră în tenis.

„Eram grăsuță și nu prea mi se dădeau șanse… dar am muncit enorm”, povestește. Iar acea muncă a continuat neîntrerupt, chiar și în momentele în care a simțit că este complet singură.

Mihaela Buzărnescu a împrumutat bani ca să joace în circuitul profesionist

La început, a împrumutat 28.000 de euro, ca să joace în circuitul profesionist. Când era pe val, n-avea sponsor și folosea doar patru rachete. Pentru cei care spun în viață că nu se poate, ar fi bine să-i asculte mai întâi povestea.

Acum are 36 de ani, încearcă revenirea în elita mondială a tenisului feminin, după ce în 2018 era numărul 20 în lume. Ea n-a mai jucat un meci oficial de tenis de la începutul lunii august a anului 2022, după accidentarea suferită în timpul meciului împotriva Cristinei Dinu (31 de ani), de la turneul Challenger de la Iași. „Nu mai am mulți prieteni. Când am fost jos, doar familia mi-a fost aproape”, spune cu o sinceritate care lasă urme.

Podcastul a fost și o confesiune despre realitatea financiară din spatele performanței. „Multă lume nu realizează cât trebuie să muncești ca să poți face performanță. Și nu, nu am făcut investiții inspirate cu banii câștigați. Învăț din greșeli”.

Ce regim ținea Mihaela Buzărnescu înainte de meciuri

A împărtășit și detalii despre regimul ei spartan din perioada turneelor: „Înaintea meciurilor mâncam doar orez fiert, gol. Așa era rutina mea de supraviețuire”.

Episodul s-a încheiat pe un ton mai personal, cu o notă de speranță și echilibru: „Cred că persoana perfectă pentru mine va veni la momentul potrivit. Nu mai forțez lucrurile”.

Mihaela Buzărnescu ne-a arătat o altă față a sportului: nu podiumurile, ci drumul greu până la ele. Nu aplauzele, ci tăcerea de dinainte. Nu gloria, ci singurătatea și răbdarea.

