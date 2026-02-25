Anul 2025 a fost unul marcat de pierderi devastatoare pentru Mihaela Rădulescu, atât mama, cât și partenerul său, Felix Baumgartner s-au stins din viață.

Mihaela Rădulescu, apariție în negru

Pe 19 decembrie 2025, mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață la Spitalul Elias, iar acest moment tragic a fost urmat de un mesaj emoționant pe care vedeta l-a împărtășit cu fanii ei: „Astăzi, mai mult ca niciodată, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui mai mare decât viața și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… bine.

Așa cum aveam nevoie de mama mea minunată și de familia mea atunci când Felix a murit. Mi-am pierdut și mama, demonstrând că acest și doare cumplit. Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați – prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul…”.

După această perioadă de doliu și discreție, Mihaela Rădulescu a fost văzută la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina. Vedeta, care a fost însoțită de câteva prietene apropiate, a postat pe rețelele sociale imagini din Milano, împărtășind un mesaj simplu, dar încărcat de semnificație: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”. În poză, ea apare îmbrăcată într-un palton negru lung și cu blugi,

De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu

La cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, iubitul ei, vedeta a primit o nouă lovitură: mama sa s-a stins din viață, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă. Mihaela a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, în care dezvăluie motivul pentru care Marilena Țiganu s-a stins din viață.

Mama Mihaelei Rădulescu se afla internată la Spitalul Elias din Capitală și toată lumea a crezut că aceasta avea probleme grave de sănătate, de mai mult timp. Vedeta spune că cea care i-a dat viață nu era, de fapt, bolnavă.

`Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta.

Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Intr-o zi cand voi fi mai puternica va voi spune toata povestea vietii mele in ultimele 5 luni pentru ca sunt multe lectii de invatat pentru toti din ea. Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță.

Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut- Sunteti ingeri cu totii. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și fratele meu”, a fost mesajul transmis de Mihaela Rădulescu.

