Măsura, ce vizează 1,2 milioane de contribuabili activi, urmăreşte să transforme povara financiară a creşterii copiilor într-un beneficiu lunar concret.

Pentru a beneficia de această scutire, părinţii trebuie să obţină venituri din salarii şi să aibă un venit anual brut de maximum 150.000 de lei, echivalentul unui salariu lunar brut de 12.500 de lei.

Procedura este simplă: părinţii vor depune o declaraţie pe proprie răspundere şi documentele care atestă întreţinerea a cel puţin doi copii, reducând astfel birocraţia.

Conform calculelor realizate pentru salariul mediu brut prognozat în 2026, de aproximativ 8.500 de lei, baza impozabilă după contribuţii ar fi de 5.525 de lei.

În prezent, statul reţine un impozit de 10%, adică 552,5 lei. Dacă legea intră în vigoare, aceşti bani rămân în venitul disponibil al familiei. Pe un an, două salarii eligibile ar însemna o economie de peste 13.000 de lei, echivalentul unui al 13-lea salariu.

Potrivit iniţiatorilor, impactul bugetar al măsurii ar fi de aproximativ 8 miliarde de lei anual. Aceștia susțin însă că banii se vor întoarce în economie prin consum.

De asemenea, se mizează pe reducerea muncii la negru şi creşterea numărului celor care aleg să muncească legal pentru a beneficia de această scutire.

Dacă va fi aprobată de Camera Deputaţilor, această măsură ar putea deveni unul dintre cele mai importante instrumente de stimulare a natalităţii din ultimele decenii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE