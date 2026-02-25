„Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ministrul Finanțelor, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, precum și partenerii sociali au semnalat explicit vulnerabilități grave: lipsa situației extraordinare care să justifice urgența, riscuri de neconstituționalitate, atingerea drepturilor fundamentale, afectarea stabilității funcției publice și distrugerea predictibilității normelor. Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern. Premierul eu-guvernez-singur le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat”, scrie în comunicatul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG).

Angajații afectați și ei de măsurile luate de Executiv s-au arătat deranjați că premierul Bolojan a tăiat „acolo unde e mai simplu”, adică „în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice”, dar „trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare”.

SAALG a dat ca exemplu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor fostei Securități, despre care Libertatea a dezvăluit, în august 2025, că este condus de 13 membri cu rang de secretar de stat care au salarii între 16.000 și 22.000 de lei brut lunar. Mai simplu spus, statul plătește anual 2,7 milioane de lei, adică peste 540.000 de euro, deși Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat încă de atunci redimensionarea aparatului bugetar și tăierea cheltuielilor publice.

De exemplu, la CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD, colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență. Acolo nu vedem reformă. Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membri, deci au surse de venit. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului:

Angajații consideră că „este frustrant și umilitor să asistăm la această prigoană a lucrătorilor de la stat” și susțin că „ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial”.

„Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu măsuri economice condiționate de concedierea bugetarilor. Pleacă unii, dar vor veni alții – ai lor”, au precizat aceștia.

Vizată de nemulțumiri a fost și Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan: Oare câți dintre apropiații premierului se regăsesc în consilii de administrație, comitete, agenții, structuri consultative? Întrebarea rămâne, chiar dacă, la nivel declarativ, unii demnitari afirmă că nu vor accepta niciodată astfel de funcții, așa cum este cazul purtătorului de cuvânt al Guvernului”.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat marți, 24 februarie, proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală.