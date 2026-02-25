Capitala care cucerește Europa: de ce a urcat Madrid pe primul loc în 2026

Madrid a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat în Europa pentru 2026, potrivit clasamentului realizat de European Best Destinations. Acesta a fost stabilit pe baza voturilor călătorilor din 154 de țări, care au ales cele mai „captivante locuri” de pe continent, conform The Sun.

„Una dintre cele mai atrăgătoare capitale ale Europei, unde cultura, stilul de viață, gastronomia și calitatea vieții converg cu o intensitate rară”– astfel descriu publicațiile internaționale capitala Spaniei, care a ocupat primul loc în clasament.

Tapas la 2,50 euro și rooftop-uri spectaculoase: deliciile culinare care atrag turiștii

Madridul impresionează prin oferta sa culinară variată și accesibilă. Kara Godfrey, redactor adjunct de turism la Sun Travel, a numit orașul „noua ei destinație spaniolă preferată”, datorită calității vieții și scenei gastronomice. Ea recomandă localul „La Pez”, unde meniul include doar tortilla uriașe, servite alături de o caña (bere mică) sau tinto de verano, la prețul de 2,50 euro.

Pentru o experiență unică, Kara sugerează barul de pe acoperiș „El Cielo de Montera”, care oferă o atmosferă elegantă și vederi spectaculoase asupra orașului. „Piscina este rezervată oaspeților hotelului, dar este cel mai bun loc pentru un Aperol Spritz și priveliștea orașului (costă 10 €, dar se scade din factură)”, a adăugat ea.

Viață de noapte vibrantă și flamenco autentic: energia care definește orașul

O altă recomandare este terasa Sky Bar, situată pe acoperișul Hotelului Riu Plaza España. Aici, vizitatorii pot savura cocktailuri elegante în timp ce admiră panorama de 360 de grade asupra Madridului. Pentru o atmosferă vibrantă, Calle 365 Discoteca este un club de noapte popular, cu dans, mâncare stradală delicioasă și băuturi la prețuri accesibile, pornind de la 2,50 lire sterline.

Iubitorii de muzică live pot vizita Sala Equi, un fost cinematograf pentru adulți transformat în bar și sală de concerte. În plus, Madridul este locul de naștere al tablao flamenco, cu numeroase spectacole autentice organizate în locațiile centrale de flamenco.

Natură și cultură în inima orașului

Pentru cei care preferă să se relaxeze în aer liber, Parcul El Retiro, cel mai mare parc public din Madrid, este descris drept o „oază verde în inima orașului”. Cu peste 15.000 de copaci, oferă vizitatorilor posibilitatea de a închiria bărci cu vâsle la prețul de 4 euro, pentru o plimbare pe lac și admirarea monumentului regelui Alfonso al XII-lea.

Pe plan cultural, Muzeul Prado este un punct de atracție major, găzduind unele dintre cele mai valoroase colecții de artă din Europa. Intrarea este gratuită în fiecare zi între orele 18.00 și 20.00, de luni până sâmbătă.

Un oraș ce poate fi explorat cu ușurință

Madridul este unul dintre cele mai ușor de explorat orașe europene, fie pe jos, fie cu ajutorul rețelei de metrou bine organizate. Climatul său atrage turiști pe tot parcursul anului, cu peste 3.000 de ore de soare anual. În primăvară, temperaturile ajung în jur de 18°C, iar în mijlocul verii pot atinge maxime de 32°C.

Cu piețe animate, bulevarde grandioase și o diversitate de atracții, Madridul continuă să fie o destinație de top pentru călătorii din întreaga lume.

Capitala Spaniei, Madrid, este un oraș superb care atrage o mulțime de turiști în fiecare an. Fie că e vară sau toamnă, acest oraș abundă de călători gata să exploreze ce are mai bun de oferit Spania. În plus, e mereu soare, străduțele sunt pline de voie bună, mâncarea este fantastică și locurile de fotografiat parcă nu se mai termină. Dacă nu ai fost până acum aici, Madrid te va cuceri instant. Ți-am pregătit o listă cu câteva obiective turistice pe care să nu le ratezi.

