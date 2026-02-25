La scurt timp după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026, Adi Petre a stat de vorbă cu Libertatea despre cum s-a simțit în show-ul de la Antena 1 și dacă va păstra legătura cu unii dintre concurenții din emisiune.

„Cele mai grele momente nu au fost neapărat probele, ci nopțile, unde interveneau foamea, oboseala, dorul… Mai ales dorul de familie! Fizic am fost pregătit, sportul m-a învățat să duc durerea. Psihic însă, cea mai grea probă a reprezentat-o dorul de soția și de fetița mea.

La Survivor România, legăturile sunt intense, pentru că trăiești totul la maximum. Cu unii am creat conexiuni reale și știu sigur că vom rămâne apropiați. Cu alții probabil că relația va rămâne la nivel de respect reciproc. Așa e în competiții: nu poți rezona cu toată lumea, dar important e să pleci împăcat”, a spus Adi Petre în exclusivitate pentru Libertatea.

La Survivor România 2026, Adrian Petre a spus că își dorea să plece acasă, astfel că l-am întrebat ce i-a declanșat acest dor puternic.

„Un moment simplu… o seară în care stăteam pe plajă și mă gândeam că timpul trece și eu nu sunt lângă ele. Atunci am realizat că nicio competiție nu e mai importantă decât familia mea! Dorul s-a transformat într-o nevoie puternică de a fi acasă”, a afirmat fostul fotbalist.

Concurentul eliminat de la Survivor România 2026 a dezvăluit și ce a descoperit despre el în show-ul de la Antena 1, dar și care este micul său regret după ce a părăsit Republica Dominicană.

„Am descoperit că sunt mai puternic mental decât credeam și că pot duce mult mai mult decât pare posibil. Totuși, am mai descoperit și că inima mea e acasă, că valorile mele sunt clare și că familia este prioritatea mea absolută.

Nu am niciun regret. Am dat tot ce am avut la Survivor România! Poate doar regret că nu am putut împărți mai multe victorii cu echipa, însă plec împăcat”, a încheiat Adi Petre interviul pentru Libertatea.

