O clientă a uitat să scaneze un produs, iar magazinul i-a oferit două opțiuni

Clienta a fost confruntată de un agent de securitate al magazinului și acuzată de furt. Femeia a explicat că a fost distrasă în timpul cumpărăturilor, căutând un angajat al magazinului, și astfel a omis să scaneze un produs.

„În acel moment am făcut greșeala. Fără intenție, fără dorința de a mă îmbogăți. Pur și simplu o neatenție”, a scris aceasta într-o postare pe un grup local de Facebook, potrivit publicației germane Focus Online.

Cu toate acestea, magazinul i-a oferit două opțiuni: să plătească o amendă de 100 de euro și să accepte interdicția de a mai intra în magazin timp de un an sau să fie raportată la poliție. Femeia nu a vrut să plătească amenda și s-a ales cu o plângere la poliție. În acest caz a fost deschis un dosar pentru suspiciunea de furt.

„Simplul fapt de a mă afla în această situație a fost extrem de stresant”, a declarat femeia, adăugând că, deși înțelege gravitatea furtului din magazine, ar fi dorit mai multă empatie din partea personalului magazinului.

Reacții pe rețelele sociale

Incidentul a provocat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale, mulți utilizatori exprimându-și solidaritatea cu femeia.

„La noi au fost niște bucăți de carne de 1,99 euro, scannerul nu a citit eticheta roșie”, a comentat o persoană. Alta a adăugat: „Și mie mi s-a întâmplat acum trei săptămâni cu o pungă mică de chipsuri de 0,79 euro”.

Multe persoane au declarat că, din acest motiv, preferă să plătească doar la casele care au casieri, evitând pe cele de tip self-service. Un avocat a intervenit în discuție, oferindu-și serviciile pentru a o ajuta pe femeie să-și apere drepturile.

Ce spun reprezentanții supermarketului și experții în drept

Contactat pentru o reacție, reprezentantul Edeka a declarat că majoritatea magazinelor lor funcționează sub coordonarea unor antreprenori independenți, iar deciziile în astfel de cazuri rămân la latitudinea managerilor locali sau a angajaților responsabili. Întrebată dacă astfel de incidente sunt frecvente, compania nu a oferit detalii suplimentare, iar managerul magazinului în cauză nu a fost disponibil pentru comentarii.

Potrivit experților în drept, este important să se stabilească dacă un presupus furt la casa self-service a fost comis cu intenție sau din neatenție. Dacă produsele nu au fost scanate intenționat, este vorba de o infracțiune, dar magazinul trebuie să poată oferi dovezi concrete, cum ar fi o înregistrare video, conform Focus Online.

În cazul în care produsele nu sunt scanate din greșeală, acest lucru nu este neapărat considerat o infracțiune, dar clienții trebuie să se întoarcă imediat pentru a remedia situația. Altfel, omisiunea poate fi interpretată drept furt.

