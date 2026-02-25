Cod galben de inundații, valabil pe râurile din opt judeţe din România

Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații în mai multe județe din țară, în contextul actualelor condiții meteo. Codul galben de inundații, valabil până joi, ora 12.00, vizează sectoare de râuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Atenționarea este bazată pe prognoza meteo și datele hidrometeorologice din ultimele 24 de ore, indicând posibile scurgeri abundente, torenți și creșteri periculoase ale nivelurilor râurilor în aceste zone.

Hidrologii anunță posibile inundații locale

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), avertizarea a fost actualizată pe baza prognozei meteorologice și a situației hidrometeorologice din ultimele 24 de ore.

„În acest interval sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, precum și probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

Atenționarea de Cod galben vizează anumite sectoare de râuri din județele: Caraș-Severin, Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov”, au transmis hidrologii.

Recomandările hidrologilor pentru persoanele care locuiesc în zonele afectate

Specialiștii avertizează populația să evite zonele afectate, să nu traverseze cursuri de apă sau drumuri inundate și să respecte indicațiile autorităților locale. Printre cauzele riscurilor se numără topirea stratului de zăpadă și precipitațiile prognozate, care pot duce la acumulări rapide de apă și inundații locale.

„Populaţia din zonele vizate este sfătuită să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele cu risc de acumulare a apei, să nu traverseze râuri sau drumuri inundate şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, au mai transmis Hidrologii.

Avertizare ANM de ploi și ninsoare la munte

Meteorologii au actualizat avertizările și au emis o informare de vreme severă care vizează precipitații, ploi, ninsori, viscol, polei, ghețuș și intensificări ale vântului.

În nordul, centrul, estul și sud‑estul țării sunt așteptate precipitații, cu ninsori la munte și în Maramureș și lapoviță sau ninsoare în Transilvania, Moldova, Dobrogea și Muntenia.

La munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, se va depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 10–15 cm (până la 20–30 cm la altitudini mari), iar vântul va sufla puternic, cu rafale care pot depăși 85–90 km/h, generând viscol și vizibilitate redusă.

Prognoza meteo specială pentru București, pentru intervalul 25-26 februarie 2026

Meteorologii anunță ploi în București, iar pe timpul nopții sunt așteptate și precipitații mixte care pot duce la formarea de polei, când temperaturile scad spre minus 3 grade.

În prima parte a intervalului cerul va fi înnorat, cu ploi pe timpul zilei și condiții de polei noaptea, iar valorile termice vor fi în jur de 5‑7 °C ziua și aproximativ ‑3 °C noaptea.

Ce înseamnă și când se emit codurile galben, portocaliu și roșu pentru inundații

Hidrologii și meteorologii emit coduri de inundații pentru a avertiza populația asupra riscurilor cauzate de creșterea rapidă a nivelului râurilor, scurgeri pe versanți, topirea zăpezii sau precipitații abundente. Aceste avertizări sunt esențiale pentru siguranța oamenilor, mai ales în zonele predispuse la acumulări de apă sau torenți.

Cod galben înseamnă că există risc de inundații locale sau creșteri ușoare de debite pe râuri. De obicei, fenomenele nu sunt dramatice, dar trebuie să fii atent la drumurile sau zonele joase.

Cod portocaliu indică pericol mai mare: apele pot depăși cote importante, iar inundațiile pot afecta gospodării sau drumuri. Populația trebuie să evite zonele cu risc și să respecte sfaturile autorităților.

Cod roșu este cea mai gravă alertă. În această situație, există risc iminent de inundații majore, cu efecte serioase asupra vieților și bunurilor oamenilor. Autoritățile recomandă evacuarea sau luarea tuturor măsurilor de protecție imediat.

Românul care-și primea oaspeții cu svastica în pragul casei, plus portrete cu Hitler și Mussolini la ferestre. Pedeapsa primită după proces
Analiză
Știri România 13:00
Românul care-și primea oaspeții cu svastica în pragul casei, plus portrete cu Hitler și Mussolini la ferestre. Pedeapsa primită după proces
Rectorii spun că Ilie Bolojan nu a vorbit cu ei despre tăierea sporului de doctorat: „Nici măcar nu s-a pronunțat cuvântul doctorat"
Știri România 12:43
Rectorii spun că Ilie Bolojan nu a vorbit cu ei despre tăierea sporului de doctorat: „Nici măcar nu s-a pronunțat cuvântul doctorat”
Dan Bălan, de nerecunoscut la concertul din Republica Moldova: „A îmbătrânit brusc". Cum au reacționat fanii când l-au văzut: „Foarte mult a slăbit"
Stiri Mondene 12:56
Dan Bălan, de nerecunoscut la concertul din Republica Moldova: „A îmbătrânit brusc”. Cum au reacționat fanii când l-au văzut: „Foarte mult a slăbit”
„Power Couple România" 25 februarie 2026. Echipele finaliste vor lupta până la epuizare. Provocarea este dificilă
Stiri Mondene 12:50
„Power Couple România” 25 februarie 2026. Echipele finaliste vor lupta până la epuizare. Provocarea este dificilă
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative"
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
