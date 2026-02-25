Influencerii recomandă un alt oraș din Franța, în locul Parisului, pentru 2026

Anul 2026 abia a început și mulți dintre noi ne planificăm deja vacanțele. Pentru cei care își doresc să ajungă în Franța în acest an sau pentru persoanele care au fost deja în Paris sau în Versailles, influencerii recomandă o nouă destinație mai puțin cunoscută, dar la fel de frumoasă.

Fotografa de călătorii Sinah, cunoscută pe Instagram drept @sinahsstories, cu peste 54.900 de urmăritori, promovează un oraș mai puțin cunoscut din Franța: Nancy.

Într-un videoclip postat recent, care surprinde imagini spectaculoase din vizita sa, Sinah descrie orașul ca fiind o adevărată comoară ascunsă. Tânăra fotografă spune că este o destinație subestimată, pe care o recomandă în locul Parisului.

Ce spun influencerii despre orașul pe care îl recomandă în locul Parisului

Filmarea include cadre din Place Stanislas, Musée des Beaux-Arts de Nancy și Basilique Saint-Epvre, acompaniate de textul: „Toată lumea vorbește despre Paris și Versailles. Dar nimeni nu vorbește despre el”, spune ea.

În descrierea postării, Sinah afirmă: „Cel mai subestimat oraș din Franța, despre care probabil nu ai auzit niciodată”.

„Nancy este unul dintre acele orașe franceze care îți taie respirația în liniște. Fațade baroc, porți aurite, detalii art nouveau și cafenele pe Place Stanislas care strălucesc noaptea: nu cere atenție, pur și simplu emană frumusețe fără efort.

Pentru mine, a fost un loc în care să te plimbi în tihnă, descoperind străduțe pastelate, patiserii locale și acel farmec cald al unui oraș mic, care te face să vrei să rămâi mai mult”, a mai spus ea.

Orașul din Franța pe care influencerii îl recomandă în locul Parisului: „Nimeni nu vorbește despre el”
Saint Evre Basilica din Nancy, Franța. Turiștii stau la coadă la intrare, într-o zi însorită de primăvară. Foto: Mariano Luis Fraga / Shutterstock.com

Locuitorii din Nancy au vorbit despre frumusețea orașului

Postarea a devenit rapid populară, adunând peste 15.000 de aprecieri. Un utilizator entuziasmat a comentat: „Nancy este atât de fermecător!”, în timp ce altcineva a scris: „Locuiesc în Nancy, este atât de frumos!”.

Un al treilea admirator a remarcat: „Oh, pare un oraș foarte plăcut! Mi-ar plăcea să îl vizitez într-o zi”.

Orașul din Franța pe care influencerii îl recomandă în locul Parisului: „Nimeni nu vorbește despre el”
Centrul orașului Nancy din Franța. Foto: goga18128 / Shutterstock.com

Ce poți vedea în Nancy: piețe spectaculoase, istorie regală și clădiri de poveste

Nancy este unul dintre cele mai elegante orașe din estul Franței și are un farmec aparte. Cea mai cunoscută atracție este Place Stanislas, o piață impresionantă, inclusă în patrimoniul UNESCO. Clădirile aurite, porțile din fier forjat și atmosfera boemă fac din acest loc inima orașului.

Orașul are o istorie bogată, fiind fosta capitală a Ducatului Lorenei. Numele pieței vine de la Stanisław Leszczynski, fost rege al Poloniei și duce de Lorena, care a contribuit la dezvoltarea orașului în secolul al XVIII-lea.

Orașul din Franța pe care influencerii îl recomandă în locul Parisului: „Nimeni nu vorbește despre el”
Centrul istoric din orașul Nancy, din Franța. Foto: Yu Xichao / Shutterstock.com

Cei pasionați de artă nu trebuie să rateze Musee de l’Ecole de Nancy, dedicat stilului Art Nouveau, care a înflorit aici la începutul anilor 1900. De altfel, Nancy este considerat unul dintre centrele importante ale acestui curent artistic în Europa.

Pentru o plimbare relaxantă, localnicii recomandă Parcul Pepiniere, aflat chiar lângă centrul vechi. Terasele cochete, străduțele liniștite și clădirile istorice completează imaginea unui oraș care nu este foarte mare, dar reușește să surprindă prin eleganță și istorie.

Cât costă cazarea pe noapte în orașul Nancy din Franța

Prețurile pentru hotelurile din Nancy variază între aproximativ 85 și 130 de euro pe noapte, în funcție de clasificarea stelelor și sezon.

Factorii sezonieri influențează semnificativ costurile de cazare. Luna august este, de obicei, cea mai ieftină perioadă pentru rezervări, cu tarife medii de aproximativ 105 de euro pe noapte.

În schimb, luna septembrie tinde să fie cea mai scumpă, cu prețuri de aproximativ 128 de euro pe noapte, conform datelor citate de presa străină.

Cum ajungi din București în Nancy, orașul elegant din estul Franței

Dacă pleci din București spre Nancy, cea mai simplă și rapidă variantă este avionul. Nu există zbor direct, dar poți ajunge ușor la Paris, iar de acolo iei trenul rapid până la Nancy. Drumul cu trenul durează aproximativ o oră și jumătate, iar conexiunile sunt dese. În total, cu tot cu transfer, poți ajunge în 5-7 ore.

O altă variantă este să zbori spre Luxemburg sau Strasbourg și apoi să continui cu trenul. Este o opțiune bună dacă găsești bilete mai ieftine.

Pentru cei care nu se grăbesc, există și varianta cu mașina personală. Sunt aproximativ 1.700 de kilometri, iar drumul durează în jur de 18 ore, în funcție de trafic și opriri. Traversarea prin Ungaria, Austria și Germania poate transforma călătoria într-o mică aventură europeană.

Un român a ajuns chiar în ziua în care a împlinit 53 de ani la închisoare, în Franța. Ce a acceptat să facă pentru 1.500 de euro
Știri România 11:24
Un român a ajuns chiar în ziua în care a împlinit 53 de ani la închisoare, în Franța. Ce a acceptat să facă pentru 1.500 de euro
Cât îl costă pe un român să cumpere un an de vechime la pensie în 2026
Știri România 11:21
Cât îl costă pe un român să cumpere un an de vechime la pensie în 2026
Cum se menține Tania Budi în formă la 58 de ani. Vedeta nu mai merge la fitness, dar are reguli de la care nu se abate. „Ca și viciile"
Stiri Mondene 11:58
Cum se menține Tania Budi în formă la 58 de ani. Vedeta nu mai merge la fitness, dar are reguli de la care nu se abate. „Ca și viciile”
Cum s-a îmbrăcat Melania Trump la Starea Uniunii 2026 în fața Congresului SUA. Președintele a ținut un discurs de o oră și 47 de minute
Stiri Mondene 11:20
Cum s-a îmbrăcat Melania Trump la Starea Uniunii 2026 în fața Congresului SUA. Președintele a ținut un discurs de o oră și 47 de minute
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative"
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
