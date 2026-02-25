Căutările pentru iPod au crescut puternic

Interesul pentru iPod și pentru iPod Nano a crescut semnificativ în ultimul an, potrivit Google Trends.

Între ianuarie și octombrie 2025:

căutările pe eBay pentru iPod Classic au crescut cu 25%

căutările pentru iPod Nano au crescut cu 20% comparativ cu aceeași perioadă din 2024

Chiar dacă streamingul domină piața, tinerii par tot mai atrași de dispozitivele dedicate exclusiv muzicii.

De ce preferă Generația Z un iPod în locul smartphone-ului

Pentru o generație crescută cu notificări constante și aplicații nelimitate, iPod-ul oferă ceva rar: simplitate.

Cu un iPod, utilizatorii pot asculta muzică fără notificări, reclame, rețele sociale sau mesaje.

Tinerii aleg iPod-ul în locul smartphone-ului Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Profesorul de informatică Cal Newport, autorul cărții Digital Minimalism, explică fenomenul prin dorința de control digital.

Un smartphone combină muzică, social media, știri și mesagerie într-un singur dispozitiv, făcând dificilă limitarea utilizării. În schimb, iPod-ul face un singur lucru: redă melodiile încărcate pe el.

„Friction-maxxing”, noul trend anti-algoritm

Tendința are chiar și un nume: friction-maxxing.

Ideea este simplă: tinerii aleg experiențe mai „greoaie”, dar mai autentice, în locul confortului oferit de algoritmi.

În loc să lase Spotify să creeze automat playlisturi, utilizatorii își încarcă manual melodiile pe iPod, una câte una. Procesul devine parte din experiență.

Pentru mulți, acest ritual oferă o conexiune mai profundă cu muzica.

Pentru unii tineri, iPod-ul nu este doar un dispozitiv, ci și un simbol al unei perioade percepute ca fiind mai simple și mai sigure.

Într-o lume marcată de incertitudine economică și presiune digitală, obiectele din trecut oferă un sentiment de stabilitate. Ascultarea muzicii fără distrageri este descrisă de unii utilizatori drept „aproape vindecătoare”.

Pe OLX, prețurile pentru un iPod second-hand pornesc de la 100 de lei, dar pot ajunge până la 1.600 de lei pentru variantele mai noi.

Prețurile pentru un iPod pornesc de la 100 de lei pe OLX Foto: Captură ecran

Streamingul rămâne dominant

Revenirea iPod-ului nu înseamnă sfârșitul streamingului. În SUA, streamingul audio la cerere a atins 1,4 trilioane de melodii în 2025, în creștere față de anul anterior.

Însă creșterea cererii pentru playere muzicale dedicate arată o schimbare culturală: tinerii caută limite, nu doar acces nelimitat.

Unii elevi folosesc chiar iPod-uri pentru a ocoli interdicțiile privind telefoanele în școli, având astfel acces la muzică fără smartphone.

Deși pare surprinzător, revenirea iPod-ului reflectă o tendință mai largă: dorința Generației Z de a reduce zgomotul digital și de a reveni la experiențe mai simple.

De altfel, tinerii din Generația Z se revoltă împotriva internetului și dezvăluie ce au pierdut în era digitală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE