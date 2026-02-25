Cum a răspuns Laura Giurcanu atunci când a fost întrebată dacă este gravidă. „Tupeiste și chiar nesimțite”

În urma întrebărilor repetitive despre sarcină, Laura a răbufnit. Ea a oprit presupunerile că ar fi însărcinată și a negat totul și s-a declarat deranjată de atitudinea celor care o urmăresc în mediul online.

„Una dintre cele mai nepotrivite, tupeiste și chiar nesimțite întrebări este: Ești însărcinată? Chiar dacă cel care întreabă are o intenție, nu știu ce intenție, că nu e treaba ta, dar să zicem că are un gând pozitiv față de asta, nu ar trebui niciodată să întrebi asta o femeie, pentru că nu știi prin ce trece o femeie, în special cu corpul ei și real, nu toate femeile au stomacul plat. Poate unele femei sunt balonate, poate unele femei nu au stomacul plat niciodată și real nu ar trebui să fie treaba noastră. Este o întrebare intimă (…) Eu am primit această întrebare, chiar și în realitate (…) Nu bebe, așa sunt eu, nu ar trebui să faceți asta niciodată, a transmis Laura Giurcanu pe TikTok.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Laura Giurcanu, una dintre cele mai apreciate influencerițe și fostă concurentă „Survivor România”, s-a transformat total în ultima perioadă, iar la finalul anului trecut a anunțat că va lua măsuri. De altfel, aceasta a surprins recent cu ultima apariție la Pro Tv, când a fost invitată în cadrul emisiunii „La bine și la roast”, unde la luat la roast pe Selly.

„Mă îmbrac larg și se vede. Acum chiar m-am îngrășat, trebuie să fiu puțin mai atentă, că în ultima vreme mi-am cam bătut joc de corpul meu, dar e ok, e iarnă și cred că iarna, natural, mâncăm mai mult… adică eu, cel puțin. Acum sunt într-un proces de a începe să slăbesc. Aș putea, dar așa mereu o să fie ceva ce trebuie să aștept”, a spus Laura Giurcanu pentru Spynews.ro, în luna noiembrie a anului trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE